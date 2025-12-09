土耳其特色？研究：喵星人更會對男主人喵喵叫

土耳其研究發現，貓咪面對男性主人更會喵喵叫；示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

貓星人的喵喵叫是隨機的嗎？土耳其研究31戶家貓與其主人在日常生活中的相處模式發現，貓貓在門口迎接主人時，對男主人喵喵叫的頻率明顯高於女主人，推測可能是男主人比較難注意到貓貓的需求，不過研究人員也強調，這項發現尚不適用全世界的男女及貓貓，也有可能是特色。

《Turkiye Today》報導，土耳其畢爾肯大學心理學系助理教授克爾曼（Kaan Kerman）主導，與安卡拉大學合作完成，研究團隊沒有依賴實驗室觀察，而是請自願者在家中自然環境下記錄他們家貓貓的行為。

受試者在進入家門前將小型攝影機固定在身上，並被要求像往常一樣與貓咪打招呼。每位飼主錄製進門後的前5分鐘，然後在2022至2024年間以合適的將影片發送給研究人員。為了確保一致性，研究人員將重點放在每段影片的前100秒。在這段短暫的問候時間內，他們觀察了22種被認為與貓咪迎接主人方式相關的行為。

研究團隊統計了貓咪發出叫聲的頻率，發現貓咪的叫聲明顯會因主人的性別而異。克爾曼表示，貓咪發出的聲音會根據主人的性別而變化，而且牠們對男性比對女性更頻繁地發出叫聲。在最初的100秒內，貓咪平均向男性主喵了4.3次，而向女性主人喵了1.8次。研究人員強調，這種差異體現在貓咪叫喚的頻率上，而非叫聲的大小。

克爾曼也指出，這種叫聲行為與貓咪在門口迎接主人密切相關。當研究團隊觀察貓咪走向食物的情況時，並未發現喵叫頻率與這種迎接模式之間存在明顯聯繫，顯示出所觀察到的差異主要體現在貓咪如何歡迎主人回家。

分析之後，克爾曼指出，與女主人相比，男主人可能更難注意到貓咪在這些問候時刻的需求。也提到，這並不代表男性普遍不聽意見，也不代表他們與貓的溝通方式與和女性的溝通方式一樣糟糕。他認為男性主人可能只是「需要一點鼓勵」。

