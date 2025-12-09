中國男子水族館內抽菸講不聽？ 「小白鯨噴水」滅火秒變落湯雞

中國大連水族館1頭白鯨噴水澆熄男子手上的菸，更將對方淋成落湯雞。（本報合成，擷取自微博）

中國大連水族館「聖亞海洋世界」近日傳出，有男子背對水池抽菸，被工作人員制止未果，下一秒竟遭水池中的白鯨從背後「出手」滅火，香菸被噴水澆熄，男子也被潑得全身濕透。

綜合中媒報導，事件發生於7日。男子背對水池抽菸，工作人員見狀立即上前勸阻，但男子仍繼續吸菸。就在此時，一旁的白鯨突然躍出水面，對著男子背部大力噴水，菸頭瞬間熄滅，男子嚇得猛然回頭，現場遊客也驚呼連連。

事後，海洋世界表示，影片其實是館方拍攝的室內禁菸宣導短片。影片中的「遊客」實為員工，原意是透過幽默方式呼籲大眾重視消防安全，也提醒遇到不當吸菸行為應勇敢制止。但因拍攝手法逼真，曾一度遭部分網友誤以為是真實事件，工作人員還擔心同事遭到網路霸凌。

館方補充，片中出鏡的白鯨名叫「石榴」，是館內人氣明星，年紀還小，天性活潑好動，平時就喜歡向人噴水互動，並非特別訓練的表演動作。工作人員笑稱，「牠是在跟人玩」。

值得一提的是，白鯨「石榴」今年4月也曾在消防演練中「主動滅火」。當牠看到消防員點燃火苗時，還沒等到消防員出手，石榴就迅速噴水撲滅火勢，把消防人員淋得全身濕透，牠還露出水面歡呼，模樣逗趣。

