酒行業者抱怨員工「亂擺商品順序」 反被1200多萬網友狂吐槽

日本一家酒行業者近期發文抱怨，不理解為何店員總是不按照外包裝數字擺放商品，反被大批網友與特攝片愛好者吐槽。（圖擷取自@dears0601 社群平台「X」） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

無論哪一家賣場，消費者一走進去，都能看到員工按照相關規定，將各種商品整齊放到貨架上。不過近期日本一家酒行業者抱怨，店內販售一系列聯名啤酒的外包裝清楚顯示數字1到5，然而員工總是擅自將這些啤酒的「順序」亂擺，甚至還附上對比照佐證，未料事後反而被高達1200多萬名網友輪番吐槽！

社群平台「X」（前Twitter）名為「酒のディアーズ」的日本帳號，是一家位於山梨縣甲府市、老闆自稱不善常喝日本酒的酒行。本月5日，酒行老闆發文抱怨表示，他明明一系列外包裝標註數字1到5的啤酒，按照「12345」的順序從左到右擺好，然而店內員工卻總在事後更動順序，將這款啤酒排列成「53124」，讓他對此感到非常不解。

酒行老闆還隨文附上2張照片，讓眾人一探究竟，不少網友一看到啤酒外包裝，紛紛跳出來指認它是日本著名特攝劇《超級戰隊》系列首部作品《秘密戰隊五連者》，與DD4D BREWING聯名的商品。從活動官網顯示，從這系列啤酒總計推出5款特別版包裝，對應劇中5名主角群，只要將按照「53124」順序擺放，就能重現戰隊大集合的經典場面。

大批網友與特攝片粉絲對此吐槽，「戰隊隊形絕對不能變」、「紅色一定是隊長，還一定要站C位！」、「我完全理解員工想符合原作設定的感受」、「在《超級戰隊》系列中，紅色永遠是中心！」、「說到《超級戰隊》系列，顏色與姿勢才是最重要的」、「員工這樣擺放，會讓一些顧客一次買5瓶，這是非常完美的促銷方式」。

不僅如此，啤酒製造商DD4D BREWING官方也特別轉發回覆，「不受到常識束縛，堅持追隨自己所相信的道路。感謝您分享DD4D的理念」，而酒行老闆則在昨（7）日補充後續，除了提到自己很意外文章獲得空前迴響，還透露這系列啤酒目前他們1瓶都還沒賣出去，認為是自己的實力不足所導致，但也很開心有這麼多人熱心為他解惑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

