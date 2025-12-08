為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    日本埼玉縣納稅回禮推「滷肉飯靴」超逼真還能穿！

    2025/12/08 11:47 即時新聞／綜合報導
    日本埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品之一，是一雙逼真的「滷肉飯靴子」。（擷取自ふるなび網站）

    日本埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品之一，是一雙逼真的「滷肉飯靴子」。（擷取自ふるなび網站）

    台灣平民小吃滷肉飯已成國際美食代表，日本埼玉縣推出1款極具創意的「滷肉飯靴子」，作為繳納「故鄉稅」的回贈禮品，由於逼真趣味造型而且還真的能穿，掀起網路討論。

    綜合媒體報導，日本推行「故鄉稅」多年，鼓勵移居外地的民眾捐款回饋家鄉，不僅能替自己減稅，還能獲得地方特產或工藝品等「返禮品」（即回饋品），如霜降和牛、豪華海鮮、水果、手錶、甜點、望遠鏡等。

    而埼玉縣所澤市今年推出的故鄉稅贈品之一，是1雙別出心裁的「滷肉飯靴子」，只要設籍於當地且居住外地的民眾，捐款繳納日幣11萬8000元（約新台幣2萬4000元）就能獲得。

    根據官網介紹，滷肉飯是台灣的代表性料理，而這是1款以滷肉飯為主題的靴子，鞋面上裝飾了滷肉與溏心蛋和燙青菜，「逼真還原了滷肉的光澤和八角的香氣」。此外，因日本食品模型製作技術聞名世界，是日本引以為傲的文化之一，因此製作時不僅注重品質，更追求原創性。

    這雙滷肉飯靴子除了噱頭十足，還真的能穿，官網提醒，訂做需要時間，請務必填寫靴子尺寸，訂做尺寸介於22.5cm至28.0cm。

    日本埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品之一，是一雙逼真的「滷肉飯靴子」。（擷取自ふるなび網站）

    日本埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品之一，是一雙逼真的「滷肉飯靴子」。（擷取自ふるなび網站）

    日本埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品之一，是一雙逼真的「滷肉飯靴子」。（擷取自ふるなび網站）

    日本埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品之一，是一雙逼真的「滷肉飯靴子」。（擷取自ふるなび網站）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播