日本埼玉縣納稅回禮推「滷肉飯靴」超逼真還能穿！

日本埼玉縣所澤市的故鄉稅贈品之一，是一雙逼真的「滷肉飯靴子」。（擷取自ふるなび網站）

台灣平民小吃滷肉飯已成國際美食代表，日本埼玉縣推出1款極具創意的「滷肉飯靴子」，作為繳納「故鄉稅」的回贈禮品，由於逼真趣味造型而且還真的能穿，掀起網路討論。

綜合媒體報導，日本推行「故鄉稅」多年，鼓勵移居外地的民眾捐款回饋家鄉，不僅能替自己減稅，還能獲得地方特產或工藝品等「返禮品」（即回饋品），如霜降和牛、豪華海鮮、水果、手錶、甜點、望遠鏡等。

而埼玉縣所澤市今年推出的故鄉稅贈品之一，是1雙別出心裁的「滷肉飯靴子」，只要設籍於當地且居住外地的民眾，捐款繳納日幣11萬8000元（約新台幣2萬4000元）就能獲得。

根據官網介紹，滷肉飯是台灣的代表性料理，而這是1款以滷肉飯為主題的靴子，鞋面上裝飾了滷肉與溏心蛋和燙青菜，「逼真還原了滷肉的光澤和八角的香氣」。此外，因日本食品模型製作技術聞名世界，是日本引以為傲的文化之一，因此製作時不僅注重品質，更追求原創性。

這雙滷肉飯靴子除了噱頭十足，還真的能穿，官網提醒，訂做需要時間，請務必填寫靴子尺寸，訂做尺寸介於22.5cm至28.0cm。

