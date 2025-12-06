被機器扯走整片頭皮！山東女工「腳背養耳朵」5個月 奇蹟成功植回

中國醫療團隊竟大膽將離斷的耳朵「寄養」在腳背長達5個月，再以顯微重建技術移回原位。（圖擷取自YouTube）

中國山東女工在車間作業時突遭高速機械捲入，頭皮、臉部與頸部皮膚瞬間整片撕脫，左耳更直接掉落在機器旁，怵目驚心。為挽救外觀與生活品質，醫療團隊大膽將離斷的耳朵「寄養」在腳背長達5個月，再以顯微重建技術移回原位，被形容是從生死邊緣把容貌硬生生搶回的醫療奇蹟。

根據中媒《齊魯晚報》報導，意外發生於今年4月。孫姓女子當時正在操作機械，未料設備突然失控，高速轉動的零件將她整個頭部瞬間捲入，頭皮以螺旋狀整片撕脫，顱骨裸露，臉頰與頸部大範圍掀離。她的左耳更整個撕落，孤零零掉在機器旁，急救人員到場時都忍不住倒吸一口氣。

請繼續往下閱讀...

她被緊急送往山東省立醫院救治。手足與顯微重建外科副主任仇申強回憶，患者傷勢「近乎毀滅性」，耳周微血管完全被扯斷，頭面部皮膚大面積缺損，「如果只是救命並不難，但要恢復容貌，難度高得像在刀尖上跳舞」。

醫療團隊多次評估後，仇申強提出一項破格方案：「將耳朵暫時移植到腳背上等待存活。」足背皮膚薄、血管口徑與耳朵相近，利於移植，但耳朵動靜脈僅0.2到0.3毫米，縫合難度極高。手術當天，團隊在顯微鏡下連續奮戰10小時，以比頭髮還細的縫線一針一線接合微血管。當血管夾鬆開、耳朵逐漸恢復紅潤時，全場醫護都終於鬆了一口氣，確定耳朵成功在腳背「安家」。

但危機並未結束。術後第5天，「寄養耳」突然變成暗紫色，醫師判斷為靜脈回流不良，必須立即搶救。團隊啟動「放血療法」，每15分鐘以細針刺出淤血，24小時不間斷監測，終於在3天後讓耳朵重新變紅，度過最凶險的一關。

接下來的5個月，孫女士與腳背上的耳朵「共同生活」。她每天醒來第一件事就是確認耳朵顏色；出門只能穿寬鬆鞋避免壓迫；走路放慢腳步促進血液循環。頭部移植的皮膚也在這段期間逐漸貼合，等待最終返位手術。

今年10月，條件成熟後，醫師展開第二次手術。由於患者頭部傷後嚴重疤痕化，血管神經已扭曲變形，醫師必須在顯微鏡下一層層分離組織，尋找可用的血管與神經，再將耳朵與皮瓣完整移回原位。當血管夾再次鬆開、耳朵重新恢復紅潤時，手術室一度靜默，隨後傳出集體的輕鬆嘆息。

歷經分離、寄養、重建，這隻離斷5個月的耳朵，終於「回家」，也為這場驚心動魄的重建歷程畫下句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法