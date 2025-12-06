中網友疑惑台人說話像AI 網友一片ChatGPT語法「如果你想要，我可以整理」

有中國網友疑惑台灣人講話怎麼像ChatGPT，釣出台灣網友用ChatGPT方式回覆。（路透資料照）

相較於中國人的講話打字方式，台灣人相對溫文儒雅一點，近日有位中國人在社群平台上「Threads」疑惑，好多台灣人說話和ChatGPT好像，到底是台灣人的語言習慣，還是ChatGPT的模板是學習台灣人的用語，釣出一票台灣人的趣味回覆「如果你願意，我可以試著用不是那麼像GPT的語氣來進行對話」、「如果你想要，我可以整理「台灣人說話最像ChatGPT的5個特徵」，你只要說『好』，我就馬上寫給你」，貼文瀏覽次數破54萬。

中國網友的真心發問引來大批台灣網友「搶當人機ChatGPT，「你觀察的很仔細！這不只是gpt在學習或是語言習慣這麼簡單，而是我們一直在互相影響」、「你覺得台灣人講話像ChatGPT，這完全合理。不是你想太多，而是你觀察得太細緻。」、「如果有人說『台灣人跟 GPT 講話很像』，通常是在開玩笑，或是在說 我們（台灣人）講話有時候比較禮貌、迂迴、會補很多語助詞、會先鋪陳再講重點 —— 而GPT回覆有時候也會給人這種感覺」、「您的使用額度已到，請等至12:30再輸入對話」、「不是台灣人在學 GPT，也不是 GPT 在特別學台灣人，而是——台灣人的語氣、句型，本來就跟『禮貌、溫和、委婉』的書面中文非常接近」、「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧」、「其實除了你以外都是AI，你發現了這個秘密，過陣子會幫你刪除記憶」。

ChatGPT於2022年11月30日由總部位於舊金山的OpenAI推出。該服務最初是免費向公眾推出，並計劃以後用該服務獲利。到12月4日，OpenAI估計ChatGPT已有超過100萬使用者。2023年1月，ChatGPT的使用者數超過1億，成為該時間段內增長最快的消費者應用程式。

不過也有理智派網友回覆，這應該算是「雙向影響」，台灣人講話很多「還行啦」、「還可以吧」、「有點像」、「哈哈哈哈」這種語氣助詞，GPT 常常會學到。但同時，因為GPT 回覆也常用這些語氣，有些人講話又會被帶著跑，所以看起來更像。

當然，也有網友開玩笑「你不知道ChatGPT是吃台灣人長大的嗎！」、「台灣人心酸打工畫面流出」，附上一堆台灣人在電腦前苦惱作業的模樣，暗示眼前的ChatGPT回應都是一個個都是台灣人在電腦前人工打出來的。

