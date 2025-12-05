不讓國寶流失！加拿大建國文獻 2大家族以4億台幣拍下

被視為加拿大建國文獻之一的《哈德遜灣公司皇家特許狀》，近日以1800萬加幣（約新台幣4億元）天價成交，示意圖。（路透）

被視為加拿大建國文獻之一的《哈德遜灣公司皇家特許狀》，近日以1800萬加幣（約新台幣4億元）的天價成交。在哈德遜灣公司（HBC）破產清算之際，兩大富豪家族聯手標下這份極具爭議性的歷史文件，承諾將其留在加拿大，由多家博物館共同保管，確保這段複雜的歷史能公開展示。

《BBC》報導，這份文件於1670年頒布，授予哈德遜灣公司管轄權，使其得以「企業和政府的雙重身份」，進行立法和殖民活動。西安大略大學歷史研究助教格羅特（Cody Groat）指出，這份特許狀是哈德遜灣公司與原住民談判的依據，同時也成為該公司於1869年將北美領土出售給加拿大政府的法律基礎，但該交易當時並未獲得原住民的同意，其歷史地位充滿爭議。

由於哈德遜灣公司去年夏天因面臨巨額債務而申請破產，這份特許狀作為極具價值的企業資產被推上拍賣桌。最終，由兩個家族聯手標得，不僅出價1800萬加幣（約新台幣4億元），還額外捐贈500萬加幣（約新台幣1億元）給未來的保管機構，用於文件管理與公眾教育。哈德遜灣公司表示，這項安排旨在確保文件交由可靠機構，並與公眾共同詮釋這段複雜的歷史。

目前這筆交易仍待法院最終批准。一旦拍賣完成，這份曾在二戰期間被送往英國躲避空襲的歷史文獻，將由馬尼托巴博物館、加拿大歷史博物館和皇家安大略博物館共同保管。這項安排使這份重要的國家級文件能夠在多個機構之間共享，讓更多人有機會接觸和了解這段奠定加拿大早期發展的關鍵歷史。

