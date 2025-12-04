買到嗨起來？ 日網瘋傳台灣迪化街標誌「購物小人」圖案

近期日本社群瘋傳迪化街商圈標誌照片，討論主角則是標誌中的「購物小人」，繪畫專家讚賞這個圖案生動地呈現出「讓人爆買」的愉悅氛圍。（圖擷取自@maedax_x 社群平台「X」）

位於台北市的著名街區「迪化街」，因完整保留百年歷史、充滿懷舊且多元的建築，加上當地新舊交融的文創元素，近年來成為許多日本遊客來台觀光必訪景點。近期日本社群瘋傳迪化街商圈標誌照片，討論主角則是標誌中的「購物小人」，有繪畫專家讚賞這個圖案生動地呈現出「讓人爆買」的愉悅氛圍，獲得大批台日民眾共鳴！

暱稱「MAEDAX」的前田耕作，透過長年擔任漫畫助手的經歷，累積大量繪製背景的技術，並在2013年創立背景美術教室「アシスタント背景美塾」，同時擔任傳授如何繪製漫畫背景的講師。除了現場教學，前田耕作平日也會在個人社群平台「X」（前Twitter）帳號中，分享各種繪畫背景技巧、趣味設計等內容，吸引大批粉絲關注。

本月2日，前田耕作在X分享2張照片，拍攝背景皆是台北市迪化街商圈的標誌，其中1張照片還特別放大標誌中，一邊用雙手拎起購物袋、一邊跳著前行的「購物小人」。前田耕作對此指出︰「說到台灣，我超喜歡這張傳達購物興奮感的象形圖」，並認為它不僅看起來很有趣又賞心悅目，還展現出驚人的靈活性，彷彿隨時會從標誌中跳出來般。

該文一出，吸引近120萬人次瀏覽，不少日本網友紛紛讚嘆，「他走路的樣子????好可愛」、「太興奮了，會忍不住想去購物」、「個人喜歡10秒內跑出最高速度的小綠人」、「不想因為購物而感到內疚，反而會讓購物變得很有趣」、「大阪世博吉祥物脈脈的某張宣傳圖跟它好像」、「它看起來和備受埼玉縣居民喜愛的「Roger's」公司的標誌很相似」、「我倒是很喜歡台灣的緊急出口標誌，因為它們比日本的標誌更有動感」。

消息傳回台灣，不少台灣網友坦言先前從未注意過這個標示，也認為「購物小人」確實很可愛，「很台灣風」、「好雀躍呀~」、「買到要轉圈圈了」、「一副買瘋了的樣子」、「我去那麼多次都沒發現！」、「謝謝您為我們發現迪化街的美」、「迪化街這個LOGO也太可愛了吧」、「請多多消費謝謝~~~（唱唱跳跳」」、「台灣人的可愛之處，常常被日本人發現」、「我8月去買布料的時候，竟然沒有注意到這個！」

