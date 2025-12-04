母湯喔！「袋鼠親子」現身街頭與民眾互動 全網一看影片壞笑

近來德國不萊梅耶誕市集街頭，出現1個巨大的「袋鼠親子」人偶與孩童互動，但許多大人看到互動過程，都忍不住想歪。（圖擷取自「Britt-Marie Korsberg」臉書，本報合成）

近來外國社群瘋傳一段影片，為1名網友民眾日前外出經過一處市集時，看到1個身穿「袋鼠親子」造型人偶裝的街頭藝人，正不斷與路過的孩童互動，但他駐足觀看一陣子後發現，這套人偶裝某個「特殊設計」似乎「很母湯」，於是將互動影片PO到上網，結果迅速在全球爆紅，「母湯畫面」也湧入大批網友歪樓留言。

據了解，影片來自瑞典網友「Britt-Marie Korsberg 」在上月30日的發文，拍攝地點則是在德國不來梅（Bremen）舉辦的耶誕市集。從畫面顯示，許多孩童聚集在耶誕樹前跟1個巨大的「袋鼠親子」人偶互動，若有人試圖觸碰「袋鼠寶寶」，操偶師會暗中將它做出「縮回去、再探出來」的靈活動作，現場成年人們見狀，皆忍不住放聲大笑。

影片曝光後吸引超過370多萬次瀏覽、2.1萬人按讚，各國網友紛紛壞笑，「這隻袋鼠在開車」、「能屈能伸的小袋鼠」、「設計這套裝的人是天才」、「是這樣沒錯可是不是這樣」、「金鐘罩最高境界-縮陽入腹」、「那套衣服怎麼被批准上街的？」、「我懷疑這設計是故意的，但我沒有證據」、「當大袋鼠『興奮』時，『袋鼠寶寶』就跳出來了」、「大家或許來自不同的國家，但在看完影片後，我們的『想法』都是一樣的」。

