封存1700年未遭盜！羅馬石棺「熔鉛封死」 開棺驚見年輕女性遺骸

匈牙利考古學家在布達佩斯開啟了一座罕見的羅馬時期石棺，該石棺因使用特殊的「熔鉛」密封技術，得以在地下封存近1700年未遭盜擾，完整保存了當年的樣貌。（美聯社）

匈牙利考古學家近期在布達佩斯挖掘出一座令人驚嘆的「時空膠囊」。這是一座埋藏於地下約1700年的羅馬時代石棺，因使用了特殊的「熔鉛」與金屬夾具進行密封，經歷千百年歲月竟完全未遭盜墓者侵擾。考古團隊開棺後，不僅發現一具完整的年輕女性遺骸，更出土了包括金線織物、琥珀珠寶及140枚硬幣在內的豐富陪葬品。

氣密式密封 守護死者長眠

據《美聯社》報導，這座石棺是由布達佩斯歷史博物館（Budapest History Museum）的考古團隊，在布達佩斯北部的老布達（Óbuda）區發現。該地在羅馬時期被稱為「阿奎庫姆」（Aquincum），是多瑙河畔的重要聚落。這座石棺位於一處3世紀的墓地中，周圍是廢棄房屋的遺跡。

首席考古學家芬耶斯（Gabriella Fényes）指出，這項發現的獨特之處在於石棺處於「氣密式密封」（hermetically sealed）狀態。石棺蓋被熔融的鉛和金屬夾具牢牢固定，因此內部保持了極佳的完整性。

開棺後，研究人員發現了一具完整的骨骼，以及兩個玻璃器皿、青銅雕像和多達140枚硬幣。透過一枚骨製髮夾、琥珀珠寶以及帶有金線的織物殘片，考古學家推斷墓主是一名年輕女性。芬耶斯感性地表示，這些物品是親屬為了她的「永恆旅程」而準備的，「死者被非常小心地安葬，親屬一定深愛著埋葬於此的人。」

芬耶斯坦言，透過這些細節窺見千年前的關愛與情感表達，讓她深受感動，「即使是現在，光是想像當時親屬埋葬這位年輕女子時該有多麼痛苦，就讓我感到無比心痛。」

該項目聯合負責人、古羅馬專家科斯蒂亞爾（Gergely Kostyál）指出，這座石棺的內容物顯示死者生前家境富裕或社會地位崇高。他解釋，在西元4世紀，重複使用早期的石棺相當普遍，因此能發現一座全新、未被使用過且未受干擾的石棺「真的非常罕見」，這顯示該石棺是專為這位死者量身打造。

考古團隊目前正對石棺內的一層厚泥土進行篩檢。芬耶斯推測，泥土中可能還藏有更多寶藏，「我們還沒找到屬於這位女性的耳環或其他首飾，希望在過濾泥土的過程中會有新發現。」

考古專家正在檢視從石棺中取出的珍貴陪葬品，包括玻璃器皿、青銅雕像及超過100枚硬幣，這些遺物見證了墓主生前受到的關愛與當時的歷史。（美聯社）

