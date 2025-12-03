台味超濃！日本京都商家「8字標語」 台灣遊客一看秒爆買結帳

近期不少台灣遊客在京都旅遊清水寺期間，偶然發現1間和菓子伴手禮店的宣傳立牌，使用正體字中文寫著「夭壽好吃，不買可惜」8字。（照片由Threads網友「yulittle0074」授權提供）

民間台日交流頻繁，2國民眾時常品嚐對方特有美食、傳授彼此不同文化風俗等。近期陸續有台灣遊客分享，他們在京都旅遊清水寺期間，偶然發現有間和菓子伴手禮店的宣傳立牌，竟然用正體字中文寫著「夭壽好吃，不買可惜」8字，熟悉的台味讓他們忍不住上門捧場，相關圖文曝光後，吸引超過50萬次人瀏覽，並掀起台灣網友熱列討論。

據了解，女網友「chiiineru」昨（2）日晚間在Threads分享，她日前到京都觀光，並在路過清水寺正門口附近的和菓子伴手禮店「もみじや」時，看到商品貨架後方竟放著一塊用正體字寫著「夭壽好吃，不買可惜」的中文立牌，充滿濃濃台味、彷彿讓人一秒回到台灣的宣傳內容，讓她忍不住笑喊：「是誰教店家的啦www」

無獨有偶，另一名男網友「yulittle0074」也在同日晚間分享這間伴手禮店，當時他看到店員拿著這塊立牌招攬顧客，並坦言他自己成功被這塊立牌感動，因此當場買了好幾盒伴手禮回家。值得一提的是，2人事後都在留言區提醒其他台灣遊客，「もみじや」販售的伴手禮點心保存期限較短，如果想要買回台灣送人，務必多加注意這一點。

2篇貼文曝光，合計獲得3.8萬人按讚，並被轉發到其他社群平台討論。不少台灣網友笑說，「救命，直擊台灣人的心」、「肯定是台灣遊客教的！」、「光是這句話，不買就覺得怪怪的」、「好可愛，完全就是專寫給台灣人看的」、「本來還會猶豫的，看到板子應該就掏錢了」、「這一定是台灣人親自傳授，絕對不可能是AI幫忙翻的」、「店主好聰明，這樣都會是台灣人去買，因為只有台灣人懂啊」。

還有其他網友透露，他們發現日本各地近年來出現越來越多「台式標語」，且日本店員或多或少會講一些通俗易懂的台語，「以前去北海道還有日本人對著我們說：試吃免錢（台語）」、「我去北海道，賣帝王蟹的日本小哥直接說台語『夭壽好吃』」、「去新穗高搭纜車，到最上面遇到的導覽員也跟我們說『夭壽冷』」、「松島遊船上賣海苔海帶芽就直接講『夭壽吼呷』，蚵棚2個字也是講台語」。

台灣遊客坦言，他們看到這塊台味滿滿的立牌，都忍不住上門捧場爆買。（照片由Threads網友「chiiineru」授權提供）

