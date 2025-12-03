為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    黑狗10秒KO綠鬣蜥！ 英勇叼走戰利品飛奔畫面全網看傻

    2025/12/03 13:16 即時新聞／綜合報導
    釣客目擊一隻黑狗嘴裡叼著「綠鬣蜥」戰利品，從面前飛奔而過。（本報合成，擷取自非常路亞/臉書）

    外來種綠鬣蜥在台灣快速繁殖，各地時常傳出入侵生態的案例。近日有民眾在釣魚途中意外拍下「黑狗秒殺綠鬣蜥」的罕見畫面，只見黑狗叼著仍在掙扎的綠鬣蜥從鏡頭前飛奔而過，整段過程不到10秒結束，讓網友看得目瞪口呆。

    一名網友昨（2）日在臉書社團「非常路亞」分享當時影片，表示當時正準備釣魚，突然目擊黑狗與綠鬣蜥短暫交鋒，綠鬣蜥毫無招架之力，一下就被制服。他也笑說「感謝黑狗清除外來種」，原本想記錄搏鬥過程，沒想到綠鬣蜥不堪一擊，不到10秒戰鬥結束。另外，原Po也補充，這隻黑狗有主人而非浪浪，希望大家用休閒娛樂的態度看待就好。

    畫面曝光後迅速在網路瘋傳，有人直呼「好厲害」、「鬥志昂揚的台灣土狗，又揚眉爭氣了！」、「這隻狗叫周處」、「台灣土狗守護台灣，消滅外來種」、「這隻狗狗高興的很，加菜加菜」、「多抓點，小黑」、「要抓去領獎金了」。也有網友提醒，犬隻本身同樣非原生種，「這是外來種打外來種」，並指出流浪犬也會危害本土野生動物，對生態造成巨大衝擊。

