    蒐奇

    曾被蘇聯450英鎊賤賣！俄皇室「冬日彩蛋」9.5億成交 狂翻5萬倍

    2025/12/03 12:19 編譯陳成良／綜合報導
    俄羅斯皇室珍寶「冬日彩蛋」2日在倫敦以約新台幣9.48億元天價成交，創下拍賣紀錄。這顆由水晶與4500顆鑽石打造的彩蛋，內藏精緻珠寶花籃（左），是末代沙皇尼古拉二世1913年送給母后的禮物。（法新社）

    俄羅斯皇室珍寶「冬日彩蛋」2日在倫敦以約新台幣9.48億元天價成交，創下拍賣紀錄。這顆由水晶與4500顆鑽石打造的彩蛋，內藏精緻珠寶花籃（左），是末代沙皇尼古拉二世1913年送給母后的禮物。（法新社）

    一顆見證俄羅斯帝國興衰、曾被蘇聯共產黨當作「變現商品」賤賣的稀世珍寶，如今身價已不可同日而語。佳士得拍賣行（Christie’s）2日宣布，極為罕見的俄國皇室「冬日彩蛋」（The Winter Egg）以3020萬美元（約新台幣9.48億元）的天價落槌。這顆彩蛋最傳奇的歷史在於，它曾在1920年代被蘇聯政府以僅僅450英鎊的價格賣給倫敦商人，如今價值已翻漲超過5萬倍。

    據英國廣播公司（BBC）報導，這顆彩蛋是末代沙皇尼古拉二世於1913年送給母親的復活節禮物。然而，1917年俄國革命爆發，羅曼諾夫王朝覆滅，皇室財產遭充公。1927年，急需外匯資金的蘇聯政府決定變賣國寶，這顆巧奪天工的「冬日彩蛋」被倫敦經銷商沃斯基（Wartski）以450英鎊（依今日匯率約僅新台幣1.8萬元，即便考量通膨仍極低廉）收購，從此流落西方，直到2002年才又以960萬美元現身拍賣場，如今價格更是一飛沖天。

    水晶模擬「融冰」 鑲嵌4500顆鑽石

    不同於其他色彩斑斕的法貝熱彩蛋，「冬日彩蛋」以其晶瑩剔透的獨特美學著稱。設計師阿爾瑪·皮爾（Alma Pihl）大膽選用極難雕刻的「水晶」（rock crystal）作為蛋殼，旨在模擬冬末春初「融化的冰塊」。

    為了呈現冰雪消融的景象，工匠在薄如蟬翼的水晶殼上，利用鉑金與多達4500顆玫瑰式切割鑽石，鑲嵌出精緻的雪花圖案。這種將堅硬水晶雕琢至極薄的技術，至今仍被視為珠寶工藝的巔峰，稍有不慎便會粉碎。

    內藏「春日花籃」 僅7顆流落民間

    如同所有法貝熱彩蛋，這顆珍寶內部也藏有驚喜。打開水晶外殼，裡面是一只由白石英雕刻、配有金絲網的花籃，籃中盛開著用鈣鐵榴石與鑽石打造的銀蓮花，象徵在寒冬中綻放的春天希望。

    目前已知現存的50顆帝國彩蛋中，絕大多數已由博物館（如克里姆林宮軍械庫博物館）永久收藏，僅有7顆仍流落在私人收藏家手中，「冬日彩蛋」便是其中之一。由於私人持有的皇室彩蛋極少在市場流通，此次拍賣被視為收藏家千載難逢的機會，最終由匿名買家透過電話競標拿下。

    圖為工作人員展示彩蛋內部構造，透明水晶外殼打開後，可見內藏象徵春天的精緻珠寶花籃。（法新社）

    圖為工作人員展示彩蛋內部構造，透明水晶外殼打開後，可見內藏象徵春天的精緻珠寶花籃。（法新社）

    圖
    圖
