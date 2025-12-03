美國浣熊闖入酒舖鬧事 動保人員到場發現牠醉倒廁所

維吉尼亞州這隻浣熊喝酒後醉倒在廁所。（美聯社）

位於美國維吉尼亞州漢諾威郡（Hanover County）艾許蘭（Ashland）的1間酒類專賣店，在11月29日被「不速之客」造訪，員工在清晨開門時發現貨架一片凌亂，循著地板上的雜亂景象，最後在廁所發現1隻醉倒在地的浣熊，這也讓到場協助的動物管制人員笑翻。

根據《美聯社》報導，這名員工當天清晨在準備開門營業時，一打開店門卻發現放置威士忌的底層貨架一片狼藉，不僅有多個酒瓶被打破、天花板掉了一塊，地上還積了一攤酒，後續員工在廁所地板上發現這隻喝醉昏倒在地的浣熊。

動物管制人員馬丁到場協助後笑翻：「我個人是很喜歡浣熊，他們是很有趣的小傢伙們，這隻浣熊大概是從天花板掉下來之後就在店裡『大鬧』，把能喝的酒都喝了。」後續馬丁就把浣熊帶回動物收容所。

馬丁表示，浣熊在睡了幾個小時之後便清醒，身上沒有任何受傷，因此就直接放生至野外，「希望牠已經知道闖空門並不是好事」。

浣熊闖入酒店專賣店，店內一片狼藉。（美聯社）

