為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    美國浣熊闖入酒舖鬧事 動保人員到場發現牠醉倒廁所

    2025/12/03 11:29 即時新聞／綜合報導
    維吉尼亞州這隻浣熊喝酒後醉倒在廁所。（美聯社）

    維吉尼亞州這隻浣熊喝酒後醉倒在廁所。（美聯社）

    位於美國維吉尼亞州漢諾威郡（Hanover County）艾許蘭（Ashland）的1間酒類專賣店，在11月29日被「不速之客」造訪，員工在清晨開門時發現貨架一片凌亂，循著地板上的雜亂景象，最後在廁所發現1隻醉倒在地的浣熊，這也讓到場協助的動物管制人員笑翻。

    根據《美聯社》報導，這名員工當天清晨在準備開門營業時，一打開店門卻發現放置威士忌的底層貨架一片狼藉，不僅有多個酒瓶被打破、天花板掉了一塊，地上還積了一攤酒，後續員工在廁所地板上發現這隻喝醉昏倒在地的浣熊。

    動物管制人員馬丁到場協助後笑翻：「我個人是很喜歡浣熊，他們是很有趣的小傢伙們，這隻浣熊大概是從天花板掉下來之後就在店裡『大鬧』，把能喝的酒都喝了。」後續馬丁就把浣熊帶回動物收容所。

    馬丁表示，浣熊在睡了幾個小時之後便清醒，身上沒有任何受傷，因此就直接放生至野外，「希望牠已經知道闖空門並不是好事」。

    浣熊闖入酒店專賣店，店內一片狼藉。（美聯社）

    浣熊闖入酒店專賣店，店內一片狼藉。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播