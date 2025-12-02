為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    粗如成人手臂！5米巨蟒藏身浴室天花板 驚險畫面曝光

    2025/12/02 16:00 即時新聞／綜合報導
    一條5公尺長、重達60公斤的蟒蛇躲在馬來西亞一戶人家的浴室天花板。（本報合成，擷取自Penduduk Sungai Petani/FB）

    馬來西亞吉打州一戶人家日前在住家浴室遭遇驚魂時刻！一名15歲少女發現浴室天花板破出異樣裂縫，起初以為藏著一塊布料，未料放大手機鏡頭後卻看見一截詭異花紋，原來竟是一條長達5公尺、重約60公斤的巨蟒盤踞頭頂。

    綜合外媒報導，事發於11月12日下午，少女放學返家看見浴室天花板異狀，嚇得不敢進去，連忙傳訊提醒任職教師的母親。母親返家查看時也以為天花板卡著布料，直到女兒用手機鏡頭拉近，兩人才確定那是一條蟒蛇。

    當地民防部隊獲報後到場，先以長桿敲擊天花板確認位置，沒多久巨蟒粗壯的尾巴突然衝破天花板墜落，嚇得隊員紛紛後退。之後眾人合力上前，經一番拉扯才制伏巨蟒。現場畫面顯示，巨蟒粗如成年男子手臂，幾乎能橫跨整間浴室。

    屋主直呼不可思議，也慶幸一家人平安無事。她推測巨蟒可能原本棲息在附近沼澤，再沿著院子裡的榴槤樹爬入屋內並躲入天花板。這次驚魂事件讓一家3口深受驚嚇，之後使用浴室都格外提高警覺。

