曬出被淘氣貓咪鑽裙底照 「日本美女」真面目震撼9500萬人

日本人氣網紅谷琢磨，昨（1）日分享一張自己與貓咪的趣味合照，意外在全球多國社群平台引發轟動。（圖擷取自@tani_takuma 社群平台「X」）

受到科技技術進步影響，有越來越多人開始擔憂在網路社群看到的文章、照片或影音，其實是透過AI生成、現實中並不存在的虛假內容。近期全球社群平台瘋傳一張照片，一名穿著華麗裙裝的「日本美女」，無奈看著喵星人鑽入自己的裙底，起初眾人以為這只是一張趣味合照，未料得知「美女」真實身分，瞬間引爆全網轟動！

現年48歲、育有2名女兒的谷琢磨，是一名頗具人氣的搖滾樂團主唱、模特兒與插畫家，還是以喜愛穿搭各種女裝聞名的人氣網紅。綜合日媒報導，谷琢磨原本一直對自己矮小身材與纖細體格感到自卑，但在接觸到蘿莉塔風格服裝拍攝工作後，開始逐漸愛上女裝，並從34歲開始習慣在日常生活穿女裝活動，更人被封為「史上最可愛偽娘」。

谷琢磨也時常在個人社群平台，分享自己最新的女裝造型、與家人日常互動等照片。昨（1）日上午谷琢磨發文分享，他穿著一身古典華麗的蘿莉塔連身裙，並試圖靠近路邊一隻虎斑貓與牠合照，未料他一蹲下身，這隻貓咪火速鑽入他的裙底，尷尬場面讓他當場哭笑不得，但也幽默表示或許是貓咪把他的裙子，誤認成暖呼呼的暖爐桌。

逗趣畫面曝光後，意外吸引高達9500多萬人次瀏覽，並在美國、南韓、泰國、台灣等國家社群平台成為熱門話題，讓谷琢磨本人與追蹤他多年的粉絲們感到十分疑惑。綜合各國網友反應，他們原本以為這是一張過度修圖或AI生成的美女照，但點開谷琢磨過往發文、看到他本人在社群自介大方寫上「男性，48歲」，種種真相讓他們震驚不已。

網友紛紛表示，「比AI還扯」、「逆天童顏大叔」、「2個孩子的爸保養得真好」、「這是2025年最令人驚訝的事」、「無論是文字還是照片，情報過多」、「第一次看男女老少能用在一個人身上」、「他展現出『成為自己喜歡的樣子』的笑容」、「48歲的男人！？他看起來比我更有女人味！」、「難怪人家說：長得這麼可愛，一定是男孩子」、「居然已經48歲了？！他看起來比我認識的大多數人都年輕！」。

雖然不少人對谷琢磨的外貌感到不可置信，也有一些人質疑他是靠化妝或濾鏡才拍攝出這張照片，但都不否認確實從他身上感受到無與倫比的自信，也肯定他為了喜愛的事物所付出的努力、認為年齡從不是問題，支持他繼續活出自己風格。收到眾人各種讚美的谷琢磨，事後也留言感謝大家的支持，還笑說請大家一起和貓咪友好相處。

另外，谷琢磨在過去受訪時坦言，他一開始以女裝活動，遭到部分友人反感，但他的母親非常開明，在成長過程中非常尊重他的個人自由，甚至在得知他的轉變後，給予他滿滿的支持與穿搭建議，讓他有了堅持下去的勇氣。但谷琢磨也提到，如果女兒長大後排斥他女裝，自己就會結束這種生活，「若無法獲得家人的同意，就沒有繼續的意義。」

㊗️️生誕㊗️️

今日は私のお誕生日????️

48歳お父さんになりました

すべての皆さんに感謝いたします

ショートケーキになって記念撮影したよ????️



自分と同い年のお父さん誰かいないか調べたらエヴァの碇ゲンドウが出てきたので、これからはゲン君て呼ぼうと思います。お互い子育てがんばろう???????? pic.twitter.com/PkRAhZvPT6 — 谷琢磨 Takuma Tani （@tani_takuma） November 17, 2025

