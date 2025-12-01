1年讀完大學 比利時15歲天才西蒙 獲量子物理學博士學位

比利時15歲天才少年西蒙（Laurent Simons）僅花4年時間，就取得量子物理學博士學位。（法新社檔案照）

當大多數青少年都沉溺於手機或社群媒體，不知道將來要做什麼時，比利時15歲天才少年西蒙（Laurent Simons）已經取得博士學位，而且他的研究領域是一般人難以理解的量子物理學。

西蒙僅花1年時間，在2021年7月年僅11歲時就取得安特衛普大學（University of Antwerp 物理學學士學位，接下來就留在該校攻讀碩士及博士學位。而據《比利時時報》報導，西蒙今年11月在安特衛普大學成功通過博士論文口試，距離他取得大學學位僅4年時間，並自信自己將成為獲得博士學位的人裡面最年輕的。

請繼續往下閱讀...

獲得量子物理學博士學位只是西蒙在求學階段取得的眾多成就之一，過去幾年來，他的研究領域涉及物理學、化學、醫學和人工智慧（AI）。

西蒙在德國馬克斯-普朗克研究院（Max Planck Institutes）完成了量子光學領域的實習，並開始探索物理學與醫學的交叉領域。他的碩士論文研究深入探討玻色子（Boson）狀態與黑洞之間的類比關係，而且研究了超低溫下的玻色-愛因斯坦凝聚態（Bose-Einstein Condensate）。

而在取得量子物理學博士之後，西蒙的學習熱忱絲毫未減。他隨即和父親一起返回德國慕尼黑，且已在慕尼黑攻讀醫學博士學位，研究方向是AI。他的父親說：「這實際上與物理學無關。」

美國和中國的大型IT公司曾聯繫西蒙的父母，邀請這位天才到他們的研究中心學習，但他的父母婉拒了所有的邀請。

西蒙8歲時在比利時完成中學教育，然後2019年前往荷蘭愛因霍芬（Eindhoven）科技大學學習電機工程，他的父母原本希望西蒙能創下9歲大學畢業的世界紀錄，但因校方認為除有一些考試評量未完成外，也希望避免給予小孩過多壓力，並發展其觀察及批判能力，建議延至2020年中畢業，父母與校方發生歧見後，導致西蒙離開愛因霍芬科技大學。

西蒙據稱擁有過目不忘的記憶力，智商高達145，而且還有很好的分析能力，從小就喜歡數學和科學。

至於西蒙是否為世界上最年輕的取得博士學位的人？依據金氏世界紀錄，目前世界上取得博士學位最年輕的人是德國天才威特（Karl Witte）。威特出生於1800年7月10日，當他於1814年4月10日取得德國基森大學（University of Giessen）的博士學位時，他年僅13歲又283天。

不過，當威特獲得博士學位時，現代博士學位的教育標準仍在形成之中，因此尚不清楚他的博士學位是基於原創性研究（如當今的慣例），還是基於其廣博的學術知識（如18世紀及以前的情況）而取得。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法