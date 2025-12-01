帶好友骨灰跳傘！網友狂開「地獄列車」引戰 赫見台灣鄉民

近日有高空跳傘愛好者帶著好友的骨灰跳傘，並在空中撒下骨灰，但骨灰出奇地多，意外引發熱議。（圖翻攝自Threads）

有台灣網友留言開起地獄玩笑。（圖翻攝自Threads）

近日網上有高空跳傘愛好者發布影片，據了解是好友過世，這群人決定帶好友的骨灰跳傘，並在好友最愛的高空中將其骨灰撒下，讓好友能夠永遠徜徉在天空。本應是令人動容的故事，卻因為片中好友的骨灰量出奇地大，各國大批網友紛紛開起「地獄列車」，甚至還有台灣鄉民「參戰」！

近日有高空跳傘愛好者在Tiktok發布影片，感性寫下「班，你永遠與我們同在」。據了解，這位「班（Ben）」是他們的跳傘好麻吉，不幸離世後，其他人幫他完成心願，就是將骨灰灑在空中，可由於撒出來的骨灰量實在太多，意外引發熱議。

有外國網友將這段影片分享到Threads上，笑稱「班將永遠活在我們的肺中」。影片曝光後吸引400多萬人迴響，各國網友們紛紛開起地獄列車，「班是被你們上傳到雲端嗎？」、「班到底是有多大啦？」、「我懷疑那袋子裡面不是只有班一個人」、「班是一個組織嗎？」、「班他X的是一匹馬嗎？」。還有英國網友分享倫敦灰濛濛的天空，調侃「班你飄到英國了」。

底下也有不少台灣網友參戰，其中一位鄉民拍了一張水泥地板趙，地上可以看到有一些灰色碎屑，用英文開玩笑稱「哈囉，班！我是李，歡迎來到台灣」。其他鄉民則留言，「骨灰是不會真的燒到只剩灰的，燒完的量也沒那麼大，這燒的不是Ben，起碼是個董卓」、「到底有多少Ben啦靠杯，Ben是大象是不是」、「難怪前兩天有空汙警報，原來是Ben」。

