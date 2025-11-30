捷運驚見蝙蝠俠！乘客讓座率竟從37％飆升至67％

義大利最新心理學研究發現，當車廂內出現「蝙蝠俠」等超級英雄角色時，能顯著提升乘客的親社會行為，例如主動讓座。（法新社檔案照）

在擁擠的捷運車廂內，如何讓乘客更願意讓座給有需要的人？義大利心理學家發現了一個有趣的現象：只要車廂內出現「蝙蝠俠」，乘客主動讓座給孕婦的機率就會顯著提升。這項研究顯示，異常的環境刺激可能激發人們的利他行為，且背後的心理機制並非源於恐懼。

據《Science Alert》報導，這項發表於《npj心理健康研究》（npj Mental Health Research）期刊的研究，由義大利聖心天主教大學（Catholic University of the Sacred Heart）團隊在米蘭地鐵進行。實驗安排了一名佩戴假孕肚的女性，以及一名身穿全套蝙蝠俠服裝的男性進入車廂。為了不讓乘客察覺關聯，兩人刻意從不同車門上車，保持距離且互不交談。

請繼續往下閱讀...

經過138次實驗測試，數據顯示出驚人的差異：當蝙蝠俠不在場時，只有37.66%的乘客會主動讓座給孕婦；但當蝙蝠俠出現在車廂內時，讓座率飆升至67.21%。這項結果證實了環境中的特殊人物確實能激發人們的「親社會行為」（prosocial behavior）。

非因恐懼驅使 打破通勤「放空」慣性

為何蝙蝠俠能讓路人變好心？研究人員排除了「恐懼」因素，即乘客並非因為怕在英雄面前當壞人才讓座。事實上，在讓座的乘客中，沒有人表示是因為看到蝙蝠俠才這麼做，甚至有高達43.75%的讓座者聲稱「根本沒看到蝙蝠俠」。

研究團隊推測，真正的機制在於「注意力的喚醒」。一般人在通勤時常處於「放空」狀態（zoning out），對周遭漠不關心。然而，蝙蝠俠這種突兀的存在會打破這種慣性，讓人們的感官變得敏銳，進而注意到周遭環境——包括發現身旁有一位需要座位的孕婦。

除了注意力機制，心理學家帕尼尼（Francesco Pagnini）指出，這也可能涉及心理學上的「啟動效應」（priming）。蝙蝠俠作為正義與騎士精神的文化象徵，其出現可能在潛意識中喚醒了人們對道德規範的重視。

為了驗證這套理論是源於「正義形象」還是單純的「怪異感」，研究團隊建議未來可以進行對照實驗，例如改派《星際大戰》中的反派「達斯維達」（Darth Vader）上車。如果讓座率依然提升，那就證明了關鍵在於打破冷漠慣性，而非英雄本身的光環。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法