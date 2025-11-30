泰國佛寺信徒「臉上貼金」照爆紅！ 廟方曬戰績：今年已5人中頭獎

泰國大城府佛寺曬出信徒「臉上貼金」的奇特照片，瞬間引發廣泛討論。（圖擷取自พ่อแก่เงินล้าน/臉書）

到泰國寺廟參拜許願是許多遊客的必訪行程，近日泰國大城府1間佛寺因為其傳聞中的靈驗神蹟，以及信徒在臉部貼滿金箔紙的奇特照片，在網路上爆紅，吸引大批網友關注。

這間寺廟位於泰國大城府，不少信徒會到此地參拜求財。廟方臉書粉絲專頁昨日中午貼出數張照片，可見13名信徒的臉上貼滿類似金箔的紙張，光彩奪目，並與廟內供奉的「百萬長者」神像合影留念。

廟方在貼文中更直接強調寺廟的靈驗事蹟，聲稱今年至今已有5位信徒中得頭獎，累計下來共有8人。同時，廟方公開了求財、補運等相關儀式的資訊，邀請民眾前來共襄盛舉。

這則貼文發出後不到1天，旋即在網路上瘋傳，獲得超過2.2萬人按讚。消息傳回Threads後，台灣網友紛紛幽默留言：「變成十八銅人我也願意」、「只要能中頭獎，敷著回國我也樂意」、「俗話說的『往臉上貼金』代表作」、「可以中頭獎，要我屁股貼金箔，像蠟筆小新那樣走都可以」、「能中頭獎，敷屎我都行」、「鐵牛運功散」、「我以為我看到史瑞克」。

