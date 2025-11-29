為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    草屯稻草工藝節開跑！8.5米「扁擔王」挑戰金氏紀錄

    2025/11/29 16:24 記者劉濱銓／南投報導
    南投草屯稻草工藝文化節開跑，社區民眾扛起8.53公尺巨無霸「扁擔王」亮相，成為全場焦點。（南投縣政府提供）

    南投草屯稻草工藝文化節開跑，社區民眾扛起8.53公尺巨無霸「扁擔王」亮相，成為全場焦點。（南投縣政府提供）

    2025南投草屯稻草工藝文化節今在草屯鎮演藝中心開跑，今年以「馬、稻」成功為主題，展現精湛稻草編織技藝，另還重現早期農村挑擔文化，由當地社區民眾扛8.53公尺巨無霸「扁擔王」亮相，出席活動的南投縣長許淑華，也期許扁擔王能成功申請通過金氏世界紀錄認證。

    今年稻草工藝文化節充滿匠師的巧思，以傳統技法編織出多款主題作品，包括造型獨特的倒立黑白馬、寓意吉祥的福氣馬，以及趣味的草泥馬等，栩栩如生的作品宛如「稻草新樂園」，也讓廢棄稻草華麗變身成吸睛工藝品，展現草屯的深厚文化內涵，活動將至12月7日。

    此外，開幕還由當地北投社區擔綱「百人扛巨無霸扁擔王」巡禮，在草屯鎮長簡賜勝與許淑華率領下，社區居民肩扛長達28.16台尺（8.53公尺）的超大「扁擔王」，一出場就吸引眾人目光，也展現挑戰文化傳承紀錄的雄心。

    許淑華表示，草屯鎮公所對於在地文化的用心推廣，以及文史工作者及編織家為稻草注入新生命，都讓人看見稻草作品的創新，著實令人刮目相看。

    簡賜勝說，舉辦稻草工藝文化節，希望將稻草透過傳統工藝，從田間帶到舞台，促進國內工藝技術傳承，並帶動地方產業與觀光發展，也盼活動圓滿、「馬稻」成功。

    南投草屯稻草工藝文化節開跑，在草屯鎮演藝中心展出多樣精湛的稻草編織作品。（南投縣政府提供）

    南投草屯稻草工藝文化節開跑，在草屯鎮演藝中心展出多樣精湛的稻草編織作品。（南投縣政府提供）

