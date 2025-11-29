為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    從失蹤數百年到拍出破億天價！菲利浦三世皇家金幣創歐洲最高價紀錄

    2025/11/29 16:22 即時新聞／綜合報導
    一枚鑄造於1609年、為西班牙國王菲力三世打造的大型金幣，近期在瑞士拍賣會上以281萬7500瑞士法郎（約新台幣1.07億元）天價成交。（路透）

    一枚鑄造於1609年、為西班牙國王菲利浦三世（Philip III）打造的大型金幣，近期在瑞士拍賣會上以281萬7500瑞士法郎（約新台幣1.07億元）天價成交，打破歐洲史上最昂貴的錢幣紀錄。

    據《路透》報導，這枚大金幣、重達339公克，由總部位於日內瓦拍賣行Numismatica Genevensis SA 釋出，起標價高達200萬瑞士法郎（約新台幣7652萬元），拍賣行證實，最終成交價281萬7500瑞士法郎（約新台幣1.07億元）已刷新歐洲最高價金幣紀錄。

    拍賣行指出，這枚「百埃斯庫多」金幣（相當於舊西班牙貨幣100埃斯庫多）在西班牙中部城市塞哥維亞鑄造，所使用的金子來自當時西班牙征服「新大陸」後自美洲運回的龐大金礦。拍賣行創辦人巴隆（Alain Baron）指出，這枚金幣彰顯皇室財富與權勢，價值相當於當年數年的薪資，堪稱現代歐洲史上最大面額金幣。

    這枚金幣失蹤數世紀後，約於1950年才在美國現蹤，先由紐約一名收藏家買下，數十年後再轉手賣給西班牙買家，其後再被拍出，但後續藏家的身分迄今仍未公開。

    巴隆說，「這枚金幣實為皇家饋贈，是獻予其他國王或女王的尊貴禮品。下任持有者將因其『由一國君王贈予另一君王』的特殊淵源，在某種程度上獲得與王者比肩的尊榮。」

    拍賣行透露，這枚金幣吸引來自美國、歐洲與中東多名買家，有人視其為「戰利品級資產」展現興趣，也有機構積極參與競標。

    在此次拍賣之前，歐洲最昂貴錢幣的紀錄由哈布斯堡王朝斐迪南三世（Ferdinand III of Habsburg ）的百達克特金幣保持，當年成交價為195萬瑞士法郎（約新台幣7460萬元），如今已被菲力三世的百埃斯庫多金幣成功超越。

    一枚鑄造於1609年、為西班牙國王菲力三世打造的大型金幣。（路透）

