    首頁 > 蒐奇

    「人類洗衣機」日本開賣！爽洗殘廢澡 一台要價6000萬日圓

    2025/11/28 20:05 即時新聞／綜合報導
    躺著不動洗香香！日本Science公司開發的人間洗濯機（人體洗衣機）上市開賣，一台要價6000萬日圓。（法新社）

    躺著不動洗香香！日本Science公司開發的人間洗濯機（人體洗衣機）上市開賣，一台要價6000萬日圓。（法新社）

    日本公司Science株式會社今（28）日宣布，曾於今年大阪世界博覽會展出的新穎家電「人間洗濯機（人體洗衣機）」已正式開賣，但售價高達6000萬日圓（約新台幣1207萬），且只計畫量產50台。

    人體洗衣機的外觀呈膠囊狀，使用者躺入關上門後，就能像洗衣機清洗衣物般洗滌身心，但機器不會旋轉，還帶有音樂撥放功能。

    《法新社》報導，Science發言人前倉祐子指出，大阪前一次在1970年舉辦世博會時，也有展出類似概念產品，而該公司研發出產品的則是升級版，「我們社長那時候是個10歲小男孩，他受到那台人體洗衣機的啟發。」

    前倉祐子宣稱，這台機器能偵測使用者心律與其他生命跡象，「不僅清洗你的身體，也淨化你的靈魂。」

    她補充說，美國一間度假公司曾詢問是否會商業化，促使Science決定投入量產，隨後大阪一家飯店與日本知名電器零售商山田電機也成為顧客。

    不過前倉祐子強調，「因為這台機器的魅力之一就是稀有，我們只打算生產約50台。」

    據當地日媒指出，人體洗衣機每台零售價約6000萬日圓。

