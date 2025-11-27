肥嫩海豹酷似什麼？ 日網吃飯一見「這個食物」找出答案

日本網友分享自己近期去北海道旅遊，並在參觀著名野生海豹保育中心時，看到一隻身形特別圓滾滾的肥嫩海豹。（圖擷取自@nas_oak 社群平台「X」）

天生有著圓滾滾外型的海豹，備受許多人類喜愛，甚至不惜千里前往水族館、保育中心、野生棲地等場所，近距離觀看牠們。有日本網友分享，他去參觀北海道紋別市的野生海豹中心時，覺得其中一隻身形特別肥嫩的海豹，與什麼東西很相似，直到他在回程飛機上期間用餐，才從餐點中找出問題「答案」，趣味結果也笑翻百萬人。

社群平台「X」（前Twitter）名為「かお」的日本網友，11月下旬搭機前往北海道旅遊，期間還到紋別市參觀著名的「鄂霍次克海豹中心」（Okhotsk Tokkari Center）。原PO分享，他在現場看到一隻將頭埋入水中的海豹，隨即用拍攝器材捕捉這幅畫面，事後他一直覺得這隻海豹跟某種東西很像，卻遲遲無法確認到底是什麼。

原PO坦言，他為此苦思許久，直到搭機返程期間，他等到空服員送上飛機餐，並注意到有一根巨大的炸熱狗，驚覺熱狗的外型除了顏色，幾乎與他拍下的那隻海豹一模一樣，堪稱複製貼上，讓他興奮地直呼這就是答案。該文一出，吸引逾140多萬人次瀏覽、5.6萬人按讚，不僅成為網路熱門話題，也逗樂大批網友並分享其他趣味答案。

網友們紛紛笑說，「魚雷下潛」、「也蠻像烤魷魚」、「不是魚雷嗎？」、「肥嫩的大香腸」、「熱狗在游泳！ 」、「我把海豹看成炸蝦」、「我覺得它看起來像蓮藕」、「每當旅程結束時，人們總會有所領悟」、「每吃一支炸熱狗，就有一隻海狗因此而喪命」、「哦，感覺答案就像是從天上掉下來的一樣！」。

一直覺得肥嫩海豹跟某種東西很像的日本網友，在搭機返程期間，從飛機餐的餐點找到問題答案。（圖擷取自@nas_oak 社群平台「X」）

