為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    肥嫩海豹酷似什麼？ 日網吃飯一見「這個食物」找出答案

    2025/11/27 20:19 即時新聞／綜合報導
    日本網友分享自己近期去北海道旅遊，並在參觀著名野生海豹保育中心時，看到一隻身形特別圓滾滾的肥嫩海豹。（圖擷取自@nas_oak 社群平台「X」）

    日本網友分享自己近期去北海道旅遊，並在參觀著名野生海豹保育中心時，看到一隻身形特別圓滾滾的肥嫩海豹。（圖擷取自@nas_oak 社群平台「X」）

    天生有著圓滾滾外型的海豹，備受許多人類喜愛，甚至不惜千里前往水族館、保育中心、野生棲地等場所，近距離觀看牠們。有日本網友分享，他去參觀北海道紋別市的野生海豹中心時，覺得其中一隻身形特別肥嫩的海豹，與什麼東西很相似，直到他在回程飛機上期間用餐，才從餐點中找出問題「答案」，趣味結果也笑翻百萬人。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「かお」的日本網友，11月下旬搭機前往北海道旅遊，期間還到紋別市參觀著名的「鄂霍次克海豹中心」（Okhotsk Tokkari Center）。原PO分享，他在現場看到一隻將頭埋入水中的海豹，隨即用拍攝器材捕捉這幅畫面，事後他一直覺得這隻海豹跟某種東西很像，卻遲遲無法確認到底是什麼。

    原PO坦言，他為此苦思許久，直到搭機返程期間，他等到空服員送上飛機餐，並注意到有一根巨大的炸熱狗，驚覺熱狗的外型除了顏色，幾乎與他拍下的那隻海豹一模一樣，堪稱複製貼上，讓他興奮地直呼這就是答案。該文一出，吸引逾140多萬人次瀏覽、5.6萬人按讚，不僅成為網路熱門話題，也逗樂大批網友並分享其他趣味答案。

    網友們紛紛笑說，「魚雷下潛」、「也蠻像烤魷魚」、「不是魚雷嗎？」、「肥嫩的大香腸」、「熱狗在游泳！ 」、「我把海豹看成炸蝦」、「我覺得它看起來像蓮藕」、「每當旅程結束時，人們總會有所領悟」、「每吃一支炸熱狗，就有一隻海狗因此而喪命」、「哦，感覺答案就像是從天上掉下來的一樣！」。

    一直覺得肥嫩海豹跟某種東西很像的日本網友，在搭機返程期間，從飛機餐的餐點找到問題答案。（圖擷取自@nas_oak 社群平台「X」）

    一直覺得肥嫩海豹跟某種東西很像的日本網友，在搭機返程期間，從飛機餐的餐點找到問題答案。（圖擷取自@nas_oak 社群平台「X」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播