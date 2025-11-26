盲目學習！ 中國舞蹈老師低血糖倒地 學生毫不猶豫全跟著倒

中國瘋傳一段舞蹈教室的影片，只見前方舞蹈老師因為低血糖倒地，而學生竟毫不猶豫，以為老師示範的是新動作全都跟著倒。（圖擷取自社群平台微博）

當學習時完全信任老師，是否變成盲目學習、盲從？近日一段中國舞蹈教室的監視器畫面在社群平台上瘋傳，只見鏡子前方在示範動作的老師因低血糖不支倒地，後方學生竟沒有一絲遲疑，跟著搖頭晃腦學著倒地，笑翻中國網友「簡直是開團秒跟」。

綜合媒體報導，中國遼寧省一位舞蹈老師在帶學生練習時，因為低血糖突然頭暈，導致身體往前撲跪倒，而學生不知道老師是低血糖頭暈，以為這是新動作，全部立即跟著搖頭甩髮、跪趴倒地。有網友調侃，雖然不知道學生的舞蹈能力如何，但這個服從性絕對是一流。

中國網友在留言區笑翻，「開團秒跟這一塊」、「甚至連踉蹌那兩下都有人學出來了」、「後面那個白衣服的跪在地上都要搖成螺旋槳了」、「老師倒地幾秒無人來扶，緩過神來心寒轉頭，發現自己的學生都跪著甩頭」、「老師說動作要一致」、「眼裡只有對學習的渴望，從沒懷疑過老師是低血糖」、「我要第一個學會新動作」。

