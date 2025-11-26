看錯地址釀災！司機把上千公升取暖油灌進地下室 住家秒變毒氣屋

美國一名送油司機看錯地址，誤將原本應送往他處的取暖油灌入一戶住家地下室，導致上千公升的燃油外洩，示意圖，非當事照。（美聯社）

美國馬薩諸塞州一戶家庭在感恩節前夕遭遇離譜意外，一名送油司機因看錯地址，誤將原本應送往他處的取暖油灌入該住戶地下室，導致上千公升的燃油淹沒地下室，全家被迫緊急撤離，原訂的感恩節團聚也因此泡湯。

《紐約郵報》報導，能源公司Fawcett Energy一名司機原本應將取暖油配送至馬爾登（Malden）林伍德街的一戶人家，卻因看錯地址，誤開到約16公里外、同樣位於林伍德街的梅德福（Medford）另一處住家。該住家雖保留舊有的加油管線，但油槽早在5年前便已經拆除。

司機開始灌油後不久，屋內便飄散異味，屋主家人前往查看時才驚覺取暖油正直接流入地下室。梅德福消防局指出，約有1457公升的燃油流入。由於該住家沒有油槽，因此不會出現油快滿的警報聲提示司機，導致大量油氣迅速在屋內擴散。消防人員立即疏散住戶，並通報州環境保護部門及建築檢查單位進行調查。

屋主阮丹（Dan Nguyen）說，雖然損害嚴重，但他理解送油員「只是把地址弄錯了」。不過，這起意外讓他原訂招待20名親友的感恩節聚餐被迫取消。全家目前暫住在親戚家，並只能攜帶少量被救出的物品。至於房屋修復需要耗時多久，仍未有明確答案。

