為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    看錯地址釀災！司機把上千公升取暖油灌進地下室 住家秒變毒氣屋

    2025/11/26 16:58 即時新聞／綜合報導
    美國一名送油司機看錯地址，誤將原本應送往他處的取暖油灌入一戶住家地下室，導致上千公升的燃油外洩，示意圖，非當事照。（美聯社）

    美國一名送油司機看錯地址，誤將原本應送往他處的取暖油灌入一戶住家地下室，導致上千公升的燃油外洩，示意圖，非當事照。（美聯社）

    美國馬薩諸塞州一戶家庭在感恩節前夕遭遇離譜意外，一名送油司機因看錯地址，誤將原本應送往他處的取暖油灌入該住戶地下室，導致上千公升的燃油淹沒地下室，全家被迫緊急撤離，原訂的感恩節團聚也因此泡湯。

    紐約郵報》報導，能源公司Fawcett Energy一名司機原本應將取暖油配送至馬爾登（Malden）林伍德街的一戶人家，卻因看錯地址，誤開到約16公里外、同樣位於林伍德街的梅德福（Medford）另一處住家。該住家雖保留舊有的加油管線，但油槽早在5年前便已經拆除。

    司機開始灌油後不久，屋內便飄散異味，屋主家人前往查看時才驚覺取暖油正直接流入地下室。梅德福消防局指出，約有1457公升的燃油流入。由於該住家沒有油槽，因此不會出現油快滿的警報聲提示司機，導致大量油氣迅速在屋內擴散。消防人員立即疏散住戶，並通報州環境保護部門及建築檢查單位進行調查。

    屋主阮丹（Dan Nguyen）說，雖然損害嚴重，但他理解送油員「只是把地址弄錯了」。不過，這起意外讓他原訂招待20名親友的感恩節聚餐被迫取消。全家目前暫住在親戚家，並只能攜帶少量被救出的物品。至於房屋修復需要耗時多久，仍未有明確答案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播