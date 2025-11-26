瑞典音樂家花6個月「教會章魚彈鋼琴」 琴技驚豔逾560萬人

瑞典音樂家半年時間，成功讓一隻名為「章魚燒」的章魚學會如何彈鋼琴。（（圖擷取自「Mattias Krantz」YouTube）

章魚（octopus）被科學家證實在無脊椎動物中，非常聰明又學習力極高的物種，也時常展現出各種令人驚艷的高智力表現。一名在YouTube擁有近170萬粉絲的瑞典音樂家克蘭茲（Mattias Krantz），先前在海鮮市場買了一隻小章魚回家，並嘗試來教牠學會像人類一樣「彈鋼琴」，教學影片曝光後吸引逾560萬人朝聖。

綜合外媒報導，以大膽、熱愛進行各種瘋狂音樂實驗聞名的克蘭茲，5日上傳一段標題名為「我教了一隻章魚彈鋼琴（花了6個月）」的影片，引發各界關注。根據影片顯示，克蘭茲特別前往南韓一間海鮮市場尋找「新學生」，他在研究石斑魚、龍蝦、比目魚等活跳跳的海洋生物後，最終決定選定帶一隻體型嬌小的年幼章魚回家。

這隻章魚事後被克蘭茲取名為「章魚燒」（Takoyaki），在經過一段時間的細心照顧後，克蘭茲決定以牠展開一項異想天開的特別計畫。克蘭茲表示，他一直很想嘗試教動物彈鋼琴，而有著8隻觸手的章魚，被公認是一種聰明絕頂、擅長解決問題、智商不輸人類3歲小孩的奇妙生物，因此他認為章魚在學習音樂部分潛力無窮。

克蘭茲認為，「章魚8隻觸手各自都有『小腦袋』，等於一個身體裡住了8位鋼琴家」，抱著這樣的想法，他開始積極規劃「章魚燒」的鋼琴課程。然而，「章魚燒」一開始的學習過程並不順利，克蘭茲嘗試發光琴鍵、在鋼琴藏假螃蟹等方式，都無法順利勾起他的興趣，最終克蘭茲決定親自打造一台，適合章魚習性與身體特性的全新鋼琴。

克蘭茲在不同琴鍵上方，設置數根能傳送食物的透明長管，等到「章魚燒」用觸手按下一個琴鍵，被放置在長管內的螃蟹等食物，就會開始逐漸下降，接著只要「章魚燒」能用觸手按完與音樂震動器一樣的旋律，食物就會降至牠可抓取的距離。克蘭茲表示，當這套「獎勵機制」正式實施後，「章魚燒」明顯展現出非常濃烈的學習動力。

「章魚燒」在經過6個月的認真學習後，不僅琴技越發進步，甚至還開始能跟彈吉他的克蘭茲合奏一小段旋律，讓克蘭茲驚喜不已，除了大讚牠是一位「藍調鋼琴家」，也保證往後會讓「章魚燒」繼續跟自己生活。而「章魚燒」的學習影片曝光後，火速在全球爆紅，還吸引不少動物學家、科學家詢問克蘭茲否能將整個實驗過程寫成論文。

其他網友則對此表示，「你可能是第一個和章魚一起合奏的音樂家」、「原本牠可能成為誰的料理，如今卻成為音樂家與朋友，世界真的好奇妙」、「鋼琴演奏固然精彩絕倫，但你們之間真誠的情感和默契，才是真正打動人心的地方」、「身為動保人士，我很高興你沒有把章魚燒直接野放，野生章魚必須學會捕獵和保護自己，就像你教牠彈鋼琴一樣，一旦改變動物原始行為再將牠們拋棄，是相當殘忍的行為」。

