半夜狂吠救飼主一命！黃金獵犬獲封「CPR英雄」

來自北愛爾蘭費爾馬納郡的黃金獵犬「波莉」（中）因機警吠叫喚醒女主人漢娜（左），及時挽救了心臟驟停的男主人亞當（右）一命，獲英國心臟基金會封為「CPR英雄」。（圖取自英國心臟基金會）

對於北愛爾蘭的一對夫婦來說，他們飼養的黃金獵犬不僅是寵物，更是救命恩人。這隻名為「波莉」（Polly）的狗狗，因在男主人睡夢中心臟驟停的關鍵時刻，機警地吠叫喚醒女主人進行急救，26日將由英國心臟基金會（ BHF）正式授予「CPR英雄」的榮譽頭銜。

據《CBS News》報導，這起驚險事件發生在北愛爾蘭費爾馬納郡（County Fermanagh）。庫克夫婦（Hannah and Adam Cooke）養了一隻4歲的黃金獵犬波莉，牠平時習慣安靜地睡過整夜。然而在去年的一個深夜，波莉突然發出異常的吠叫聲，驚醒了睡夢中的女主人漢娜。

請繼續往下閱讀...

漢娜轉身查看睡在身旁的丈夫亞當，發現他的呼吸極不規律，隨後完全停止。現年33歲、曾擔任護理人員的漢娜回憶道：「當我聽到亞當發出的聲音時，我驚恐地從床上坐起。那種聲音我以前在工作中聽過，那是人們在嚥下最後一口氣時發出的聲音。」

漢娜立即展開行動，在撥打急救電話後，隨即對丈夫實施心肺復甦術（CPR），直到醫護人員抵達。救援過程極為驚險，據報導，亞當在被送往醫院的途中，救護人員使用了去顫器對他進行了多達7次的電擊，才終於讓他的心率恢復正常。

亞當在醫院昏迷了6天才甦醒，醫師診斷他患有「擴張性心肌病」（dilated cardiomyopathy），這是一種導致心臟無法有效將血液泵送到全身的疾病。在住院數週並接受手術植入「植入式去顫器」（ICD）後，亞當終於獲准出院。

獲封「第一線急救員」 飼主淚崩致謝

亞當回憶起出院回家與愛犬重逢的場景：「當我出院再次看到波莉時，想到那天晚上牠是如何介入救了我一命，我抱著牠整整哭了20分鐘。」

庫克夫婦深信，波莉當時意識到發生了不對勁的事情。漢娜告訴英國心臟基金會：「波莉可能在亞當心臟驟停後的幾秒鐘內就向我發出警報，牠是真正的『第一線急救員』。正因為有牠，我才能幾乎在第一時間開始CPR。」為了表彰這段人狗情誼與救命之恩，英國心臟基金會將於倫敦舉行的頒獎典禮上，正式頒發「CPR英雄」獎項給漢娜與波莉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法