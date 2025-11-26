中國阿伯腹痛一照胃鏡嚇呆醫護！「打火機」藏胃裡30年仍可使用

中國一名大爺30年前打賭吞下打火機，如今腹痛才動手術取出。（本報合成，擷取自微博）

中國四川一名阿伯近日因頻繁腹痛而就醫，胃裡竟被發現藏著一個被胃酸染黑的「長方體異物」。醫療團隊原以為是特殊硬塊，進一步詢問才得知，這是他30多年前酒後打賭吞下的打火機，消息曝光後震驚社會。

綜合中媒報導，四川成都67歲鄧姓男子一個月前開始腹脹、疼痛，原以為只是腸胃炎，吃藥後仍不見好轉，平躺與側睡時更為難受。到醫院進行胃鏡檢查時，意外在胃部深處看到一塊表面光滑、被胃酸腐蝕成黑色的長方體。由於形狀特殊、難以固定，醫師多次以異物鉗嘗試取出均告失敗。

事後醫師追問異物來源，男子沉思許久才憶起荒唐往事。他表示，約在1991或1992年間與友人酒後起鬨，桌上剛好有精緻打火機，兩人為比膽量便把打火機整個吞下。他原以為會自行排出，這些年僅偶爾腹痛，也未聯想到與當年的賭局有關，家人更是完全不知情。

確認異物為打火機後，醫療團隊評估移除方式。因開腹手術創傷大，醫師決定以內視鏡進行微創處理。由於打火機外殼光滑、無法直接夾住，最終改用保險套包覆住整個異物，再以內視鏡工具將其拖出胃部。

所幸手術相當順利，醫生成功取出長約7公分的打火機。儘管打火機外殼已被胃酸侵蝕變黑，內部仍殘留液體，甚至仍可正常點火，讓醫護人員都大讚不可思議。醫師表示，常見打火機外殼使用聚丙烯或ABS塑料，具有高度耐酸性，因此能長期抵抗胃酸侵蝕。此外，打火機體積過大，無法通過幽門，使其多年來被困在胃內。

醫師解釋，打火機常使用聚丙烯或ABS塑料，耐酸性極高，加上體積過大無法通過幽門，因此才在胃裡停留超過30年。醫師提醒，臨床上最常見的誤吞為硬幣、磁力珠、鈕扣電池等，兒童尤其高風險。吞入含氣體、化學物質或大型物品，絕不能等待自然排出，應立即就醫，以免造成潰瘍、穿孔甚至危及生命。

