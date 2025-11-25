生魚片比米多！日本福岡餐廳「真．厚切壽司」吸百萬人朝聖

日本網友到福岡縣的迴轉壽司店用餐，在傳送帶看到生魚片分量「異常厚實」的壽司。（圖擷取自@azuki1028_pile 社群平台「X」）

有日本網友分享，去福岡縣一間迴轉壽司店用餐，傳送帶出現一份生魚片分量「異常厚實」的壽司。肥美畫面曝光後，吸引超過700萬人朝聖，眾人也紛紛敲碗跪求原PO透露店家位置！

社群平台「X」（前Twitter）名為「あずき」的日本網友23日晚間分享一張照片，只見畫面中有2貫生魚片壽司，然而生魚片佔據的分量，明顯比米飯還要多，厚度幾乎是米飯的2倍左右。原PO透露，這份生魚片分量異常澎湃的壽司，是他從迴轉壽司店傳送帶拿到的餐點，他笑說︰「這個壽司應該是明天就要離職的員工做的。」

請繼續往下閱讀...

貼文在日本社群平台引發轟動，還被包含台灣在內的多國網友分享到其他社群平台熱烈討論，「離職就是任性」、「把生魚片當牛排切」、「走了走了，去日本吃了」、「好厚，有點想吃生魚片了」、「這是神樂做的壽司吧？！」、「簡直就像電視劇裡的情節」、「沒有考慮到魚跟醋飯的平衡，差評」、「虧損太嚴重，老闆都要下海去捕魚了」、「老闆問︰上個月生魚片消耗這麼多，你們有頭緒嗎？」。

另外，原PO收到許多網友詢問店家名稱與地址，今天上午在留言區公布，它是位於福井縣福井市成和1丁目的「くるくる寿司 ほがらか亭」。根據公開資料顯示，店家距離新福井車站僅需3分鐘車程，不僅備受當地人喜愛，在日本最大的美食餐廳評價與搜尋網站「Tabelog」（食べログ），更獲得3.72分的超高評價。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法