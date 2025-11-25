為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    藏屍3年！義男變妝亡母領退休金 每年賺近200萬

    2025/11/25 21:03 即時新聞／綜合報導
    義大利一名男子為了持續領取母親退休金，竟在母親過世後假扮她長達3年，示意圖。（情境照）

    義大利一名男子為了持續領取母親退休金，竟在母親過世後假扮她長達3年，示意圖。（情境照）

    義大利一名失業男子為了持續領取母親退休金，竟在母親過世後假扮她長達3年，甚至將遺體藏於家中，手法宛如電影情節。事件曝光後，不僅震驚當地警方，也引發外界高度關注。

    綜合外媒報導，一名56歲義大利男子，原為護理師，失業後居住在曼圖阿（Mantova）附近的博爾戈維吉利奧（Borgo Virgilio）地區。他在母親過世後，冒充其身分領取退休金長達3年，並透過母親的退休金及名下3棟房產，每年獲得約5萬3千歐元（約新台幣192萬元）收入。

    男子長期隱瞞母親死亡的事實，甚至將遺體用床單包裹後放入睡袋，藏於家中洗衣間，時間久到遺體已經木乃伊化。為了維持騙局，他甚至化妝、戴珍珠項鍊與耳環，模仿母親的髮型，親自到當地的戶政事務所更新身分證，但因聲音低沉、頸部粗壯及手部皮膚異常，引起辦理人員懷疑並通報警方。

    男子的偽裝被揭穿後，警方前往其住所搜查，發現母親的木乃伊化遺體，並將其送至當地醫院停屍間進行驗屍。博爾戈維吉利奧市長阿波爾蒂（Francesco Aporti）表示，男子母親可能死於自然原因，但需驗屍確認，他形容此案「既離奇又令人悲傷」。目前，男子因涉嫌非法藏匿屍體和詐領福利金正接受調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播