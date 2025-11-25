藏屍3年！義男變妝亡母領退休金 每年賺近200萬

義大利一名男子為了持續領取母親退休金，竟在母親過世後假扮她長達3年，示意圖。（情境照）

義大利一名失業男子為了持續領取母親退休金，竟在母親過世後假扮她長達3年，甚至將遺體藏於家中，手法宛如電影情節。事件曝光後，不僅震驚當地警方，也引發外界高度關注。

綜合外媒報導，一名56歲義大利男子，原為護理師，失業後居住在曼圖阿（Mantova）附近的博爾戈維吉利奧（Borgo Virgilio）地區。他在母親過世後，冒充其身分領取退休金長達3年，並透過母親的退休金及名下3棟房產，每年獲得約5萬3千歐元（約新台幣192萬元）收入。

請繼續往下閱讀...

男子長期隱瞞母親死亡的事實，甚至將遺體用床單包裹後放入睡袋，藏於家中洗衣間，時間久到遺體已經木乃伊化。為了維持騙局，他甚至化妝、戴珍珠項鍊與耳環，模仿母親的髮型，親自到當地的戶政事務所更新身分證，但因聲音低沉、頸部粗壯及手部皮膚異常，引起辦理人員懷疑並通報警方。

男子的偽裝被揭穿後，警方前往其住所搜查，發現母親的木乃伊化遺體，並將其送至當地醫院停屍間進行驗屍。博爾戈維吉利奧市長阿波爾蒂（Francesco Aporti）表示，男子母親可能死於自然原因，但需驗屍確認，他形容此案「既離奇又令人悲傷」。目前，男子因涉嫌非法藏匿屍體和詐領福利金正接受調查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法