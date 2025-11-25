波麗士幫大忙！美外送員酒駕被捕 警接手餐點送給顧客

美國佛州DoorDash外送員酒駕被捕，警方接過餐點送到顧客手上。（美聯社）

點外賣看到警察送上門別怕！美國佛州開普科勒爾（Cape Coral）25歲男子（Luis Alania Estrella）艾斯特雷拉，近日接單外送時因酒駕被捕，警方接過餐點送到顧客手上。

據《ABC》報導，開普科勒爾警察局表示，他們當時接獲通報，指稱有駕駛停在紅綠燈處失去意識，警方抵達後發現開車的艾斯特雷拉其實是酒醉昏睡，其血液酒精含量為0.15％，幾乎是佛州法律規定的2倍。

在駕駛座上的艾斯特雷拉被叫醒後，告訴警方他是DoorDash外送員，很擔心被捕後無法完成這趟訂單。開普科勒爾警察局指出，為了避免民眾餓肚子，現場警員決定將餐點送達。

對此，DoorDash強調公司對酒駕行為零容忍，已永久取消艾斯特雷拉的外送資格，感謝警方維護社區安全並為顧客著想。開普科勒爾警局發言人西蒙斯（Mercedes Simonds）笑稱，雖然說肯定沒有人想看到警察上門，但還是希望訂餐民眾對警方外送感到滿意。

