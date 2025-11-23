為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    98％受測父親發現小孩不是自己的！ 烏干達綠帽橫行

    2025/11/23 16:33
    烏干達DNA檢測技術逐漸盛行，越來越多父親發現自己養到別人的小孩。圖為幫忙調解綠帽糾紛的部落首領庫托伊。（美聯社）

    心都碎了！烏干達近來DNA檢測技術開始盛行，使得越來越多父親驚覺自己養到別人的小孩，內政部更證實逾98％受測男性發現小孩不是自己的。

    據《美聯社》報導，由烏干達內政部所管理的實驗室，一般是負責處理法院的檢測要求，不過最近有越來越多男性自行前來想要和孩子的DNA比對，結果超過98％都得到心碎的鑑定報告。

    內政部發言人蒙代伊（Simon Peter Mundeyi）建議，除非心臟真的夠強，否則不建議來做親子鑑定。然而，想知道真相的男性並未減少，烏干達近期有大量檢測實驗室在公共場所宣傳，在首都康培拉的計程車後窗也能看到招攬客戶比對DNA的廣告。

    另外，烏干達近來出現不少知名綠帽案例，都是圍繞著繼承權、離婚贍養費所展開的，例如康培拉1名富有的學者，透過法院DNA鑑定得知3個小孩中有1個不是自己的。

    在烏干達小鎮納布馬利（Nabumali）擔任鎮長的部落首領庫托伊（Moses Kutoi），透露雖然鎮內大多數人都付不起200美元（約新台幣6270元）的DNA檢測費，但「綠帽風暴」仍然席捲當地，造成了家庭糾紛。

    庫托伊說，當夫婦因為小孩問題吵到他面前時，自己會自嘲地表示「我也長得不像我父親」來緩解氣氛，而且他雖然和父親不像，卻還是能夠繼承家族地位、當上部落首領。

    烏干達城鎮姆巴萊（Mbale）的教會牧師穆滕古（Andrew Mutengu），指稱他在800多名教友中幫忙調解的問題，屢次出現的就是親子血緣爭議，他相信假如DNA鑑定變得便宜，當地會有更多男性去做檢測。

