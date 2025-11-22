為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    忠犬遭棄養苦守街角2個月等主人 獲救援迎新狗生

    2025/11/22 19:36 即時新聞／綜合報導
    被主人遺棄的狗狗在街角等了2個月，期間靠熱心民眾救助，如今已結束流浪生活，到新家享受新狗生。（圖取自臉書專頁「Suzette Hall」）

    美國加州動物救援人員接獲通報，有隻狗遭主人拋棄，竟長達2個月待在原地不走，只為了等主人來接牠回家，街坊鄰居見不忍心，替牠準備食物與毯子。所幸經過動物救援隊志工救援，小狗找到新家，準備迎接新狗生。

    動物救援隊創辦人霍爾（Suzette Hall）在臉書分享這則感人的故事，有隻米克斯遭主人棄養，待在街角不願離開，每天守在原地，苦等主人帶牠回家，「整整2個月，這小東西都在等待，就在同一個街角，日復一日，夜復一夜」，光看著牠的身影就讓人很心疼。

    有熱心民眾發現，試圖引誘牠到安全區域，但牠不為所動，附近居民提供食物與毯子，給牠一點「活下去的條件」。附近住戶試圖帶走牠都失敗，只好聯繫救援組織，霍爾聽了難過地說，「牠躺在冰冷的柏油路，被炙熱的太陽曬著，沒有床也沒有家，甚至沒有人會回來接牠」。

    霍爾因故不能親自救援，派出志工納基索（Mary Nakiso）到現場，神奇的是，這次狗狗沒有抗拒，反而主動靠近納基索，順利被帶回安置中心，也到動物醫院檢查，所幸牠身體健康。

    如今牠有了新名字「布魯諾」（Bruno），被安排到充滿愛的寄養家庭，結束長達2個月的街頭流浪記，正在努力適應新的生活。

