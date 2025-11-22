你可能不信! 女駕駛擋風玻璃破大洞 竟是白頭鷹搞的鬼

美國一名女駕駛駕車時遭遇「空襲」，一隻白頭鷹扔下一具貓屍，導致擋風玻璃破了一個大洞。（美聯社）

美國一名女駕駛日前在北卡羅來納州大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）附近路段駕車時，忽然遭遇「空襲」，一具從天而降的貓屍砸中她的車輛，導致擋風玻璃破了一個大洞，所幸駕駛無大礙。

《美聯社》報導，該名遇襲的駕駛事後打緊急救難電話（911）通報，她對調度員說：「你可能不相信，但剛才有一隻白頭鷹朝我的擋風玻璃扔下一條貓，真的把我的擋風玻璃打破了。」

調度員趕忙安撫「好好我相信妳」，但隨後忍不住笑場；他隨後問了駕駛所處的地點，並表示警方將派員前往處理。

北卡羅來納野生動物資源委員會的西部野生動物多樣性計畫監察員威克斯（Kendrick Weeks）指出，砸中車輛的貓可能先是被路殺，之後才被白頭鷹相中。

威克斯說明，「牠們是可以帶走貓咪那種體型的動物，但對牠們來說，抓走一頭活貓遠比一頭死貓困難。牠們通常不會獵食自身不喜歡的東西，還有，以腐肉爲食是白頭鷹的通性。」

至於白頭鷹為什麼會把獵物拋下，威克斯點出多種可能性，例如獵物不斷掙扎而白頭鷹想避免自身受傷、白頭鷹本身抓力不足，當然也有可能是因為獵物變得太重，或者白頭鷹遭到其他掠食者騷擾，因此乾脆雙爪一扔，放棄獵物。

