為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    你可能不信! 女駕駛擋風玻璃破大洞 竟是白頭鷹搞的鬼

    2025/11/22 19:45 即時新聞／綜合報導
    美國一名女駕駛駕車時遭遇「空襲」，一隻白頭鷹扔下一具貓屍，導致擋風玻璃破了一個大洞。（美聯社）

    美國一名女駕駛駕車時遭遇「空襲」，一隻白頭鷹扔下一具貓屍，導致擋風玻璃破了一個大洞。（美聯社）

    美國一名女駕駛日前在北卡羅來納州大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）附近路段駕車時，忽然遭遇「空襲」，一具從天而降的貓屍砸中她的車輛，導致擋風玻璃破了一個大洞，所幸駕駛無大礙。

    《美聯社》報導，該名遇襲的駕駛事後打緊急救難電話（911）通報，她對調度員說：「你可能不相信，但剛才有一隻白頭鷹朝我的擋風玻璃扔下一條貓，真的把我的擋風玻璃打破了。」

    調度員趕忙安撫「好好我相信妳」，但隨後忍不住笑場；他隨後問了駕駛所處的地點，並表示警方將派員前往處理。

    北卡羅來納野生動物資源委員會的西部野生動物多樣性計畫監察員威克斯（Kendrick Weeks）指出，砸中車輛的貓可能先是被路殺，之後才被白頭鷹相中。

    威克斯說明，「牠們是可以帶走貓咪那種體型的動物，但對牠們來說，抓走一頭活貓遠比一頭死貓困難。牠們通常不會獵食自身不喜歡的東西，還有，以腐肉爲食是白頭鷹的通性。」

    至於白頭鷹為什麼會把獵物拋下，威克斯點出多種可能性，例如獵物不斷掙扎而白頭鷹想避免自身受傷、白頭鷹本身抓力不足，當然也有可能是因為獵物變得太重，或者白頭鷹遭到其他掠食者騷擾，因此乾脆雙爪一扔，放棄獵物。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播