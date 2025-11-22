為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    批台鐵廣告「誰看得懂」 釣出小編幽默回：吸引注意「真嗣」太好了

    2025/11/22 13:56 即時新聞／綜合報導
    台鐵廣告設計致敬日本動畫神作《新世紀福音戰士》，在網路上引起熱議。（圖取自臉書專頁「國營臺灣鐵路股份有限公司」）

    台鐵廣告設計致敬日本動畫神作《新世紀福音戰士》，在網路上引起熱議。（圖取自臉書專頁「國營臺灣鐵路股份有限公司」）

    日前有位網友在台鐵車廂內拍下台鐵宣傳維護車廂秩序的廣告，並將照片PO上社群平台批評「這樣設計誰看得懂？」，意外釣出海巡的台鐵小編親自回覆：「有吸引到您的注意『真嗣』太好了」，在網路上引起熱議。

    台鐵這則廣告主要是提醒旅客遵守公共秩序，及違規違法行為對應的法條，排版風格致敬1995年播映的日本動畫神作《新世紀福音戰士》（EVA），但遭不懂哏的網友批評「凌亂而毫無體系」，台鐵小編回覆「有吸引到您的注意真嗣太好了！也感謝大家的回饋，台鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間」。留言區更有網友點出「你看到了、你注意到了、你發文了、引起討論了、大家都來看了。他（台鐵）贏了」。

    貼文一出引來一票EVA迷支持台鐵的創意廣告，「已經到了需要解釋EVA的年代了嗎」、「第1話：駛途來襲」、「EVA粉覺得台鐵出這樣的設計真嗣太讚了」、「居然把西元XXXX年的梗也融進去了，真的完美致敬EVA」、「字體如果可以用原版EVA明朝體，看起來應該會更舒適」、「設計師一定有看EVA」。

    不過也有持不同看法的網友認為，這種設計只適合知道動漫梗的人，對於大眾工具而言，應盡可能避免不能清晰判讀的標語。

    網友疑問釣出台鐵小編親自回覆。（圖擷取自@tr_taiwan.railway社群平台「Threads」）

    網友疑問釣出台鐵小編親自回覆。（圖擷取自@tr_taiwan.railway社群平台「Threads」）

