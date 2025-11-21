為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    環球小姐決賽19歲挪威小姐超吸睛 一身「鮭魚」成全網嬌點

    2025/11/21 17:31 即時新聞／綜合報導
    挪威小姐在決賽預賽中一身「鮭魚」驚艷全球觀眾。（圖擷取自@banderaphl社群平台「X」）

    挪威小姐在決賽預賽中一身「鮭魚」驚艷全球觀眾。（圖擷取自@banderaphl社群平台「X」）

    第74屆環球小姐（Miss Universe）決賽週五（21日）在泰國曼谷落幕，預賽時19歲的挪威小姐李奧諾拉．勒德蘭（Leonora Lysglimt-Rødland）憑著大膽又有戲劇性的「鮭魚」裝成功吸引全球目光，也迅速在社群媒體間走紅。

    西班牙《馬卡報》（Marca）報導，勒德蘭這身鮭魚裝以銀色和粉紅色為主色調，帶有魚鱗、魚鰭及模擬鮭魚頭部結構的服裝，是為了致敬挪威的海洋文化。挪威是全球最大的鮭魚出口國之一，這套服裝象徵著該國在經濟上的自豪與深厚的漁業傳統。

    當勒德蘭走到伸展台尾端時，突然將外層服裝掀開，露出一套以鮭魚內層為靈感的半透明連身衣，瞬間讓現場觀眾歡聲雷動，引爆全球社群平台瘋傳。她也因這項創意脫穎而出闖入決賽。

    據選美網站「PAGEANT Circle」指出，出身於奧斯陸、今年8月被加冕為挪威小姐的勒德蘭，是挪威的政治人物，曾任挪威選擇聯盟，她也是體操中舞棒的表演者，該藝術技巧融合了舞蹈、協調性和雜技。此外，她還是遺傳性出血性血管擴張症（Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia，HHT）的倡導者，這是一種遺傳性出血性疾病，已經影響了她的家族好幾代。

    這身鮭魚裝的魚頭可拆活動。（圖擷取自@banderaphl社群平台「X」）

    這身鮭魚裝的魚頭可拆活動。（圖擷取自@banderaphl社群平台「X」）

    當勒德蘭走到伸展台前，她「打開」鮭魚肚，露出鮭魚骨跟鮭魚肉，展現整身鮭魚。（圖擷取自@robinsonishyde社群平台「X」）

    當勒德蘭走到伸展台前，她「打開」鮭魚肚，露出鮭魚骨跟鮭魚肉，展現整身鮭魚。（圖擷取自@robinsonishyde社群平台「X」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播