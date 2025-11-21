自製稻草人！這種蜘蛛太聰明 用垃圾做出「八腳替身」嚇退掠食者

科學家發現，俗稱「垃圾線圓蛛」的塵蛛屬蜘蛛（Cyclosa），會利用獵物屍體與垃圾，織出外型酷似大蜘蛛的「誘餌」（左、中）來欺騙天敵，本尊（右）則躲在一旁。（圖擷取自Ecology and Evolution期刊）

根據科普網站《IFLScience》報導，一項發表於權威期刊《生態學與進化》（Ecology and Evolution）的最新研究，證實了自然界一項令人驚嘆的防禦機制：某些蜘蛛竟然會利用網上的絲與碎屑，製作出外型酷似大蜘蛛的「誘餌」，就像是蜘蛛版的「稻草人」，用來混淆或嚇阻掠食者。

關於蜘蛛會製作誘餌的說法流傳已久，但直到這篇論文出爐，才首度獲得正式科學記錄。由烏拉圭等國科學家組成的研究團隊，針對兩種地理上隔離的「塵蛛屬」（Cyclosa）圓蛛進行了長期觀察，這種蜘蛛因喜愛收集死蟲與植物碎屑並織入網中，而獲得了「垃圾線圓蛛」（trashline orbweavers）的綽號。

科學家在祕魯與菲律賓的實地考察中發現，這兩種塵蛛利用獵物屍體與植物殘骸，在網上構建出特殊的「隱帶」（stabilimenta）。這些構造擁有一個中央「身體」以及多條向外延伸的「腿」，數量從5條到8條不等，有些甚至精確還原了蜘蛛的八腳特徵，乍看之下就像一隻體型更大的蜘蛛。

為何要費工製作如此逼真的假身？研究指出，菲律賓的物種傾向於躲藏在這個蜘蛛狀的誘餌內部，藉此隱蔽自己，直到掠食者放棄攻擊。而祕魯的物種則習慣棲息在假誘餌的上方，利用視覺錯覺，讓自己看起來像是大結構上的一個小凸起，試圖將掠食者的攻擊引向較大的假目標，從而爭取逃生機會。

此外，這些誘餌有時看起來也像鳥糞，這在自然界中也是一種有效的防禦偽裝。科學家認為，這種複雜的視覺防禦機制演化，可能源於這些族群面臨著特別強烈的捕食壓力。

