義大利人氣炸！ 這是假的卡波納拉醬 這些食物也常被誤會

常有人開玩笑說「在披薩上放鳳梨義大利人會生氣」，代表義大利人很在乎他們的食物文化，如今有家廠商在歐洲議會的超市出售「卡波納拉醬」，但它的原料來自比利時，加上並非使用義大利傳統工藝製成，義大利農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）爆氣，要求對此「犯罪」事件展開調查。

《CNN》報導，批評人士指出，該產品由比利時食品製造商Delhaize生產，雖然沒有宣稱產地是義大利，但這款醬汁犯了1項嚴重的錯誤，它在配方中使用義式煙燻培根代替豬頰肉，正宗的卡波納拉醬由豬頰肉、佩科里諾起司、格拉納帕達諾起司組成，義大利美食權威雜誌《La Cucina Italiana》稱，用義式煙燻培根代替豬頰肉是不可被接受的。

羅洛布里吉達氣到在臉書個人頁面發文指出，先不談把義大利培根放進卡波納拉醬，這些產品全都代表最糟糕的「偽義大利」食品。完全不能接受歐洲議會超市的貨架上竟然會有它們，已要求立即展開調查。

目前義大利正在努力向聯合國教科文組織爭取，將義大利美食列入人類非物質文化遺產，預計12月會有結果，羅洛布里吉達聲稱，在全世界各地都很常見「聽起來像義大利菜」的食物，會稀釋掉義大利文化中的真實性。

羅洛布里吉達曾在7月紐約所舉行的夏季食品展提到，義大利菜餚看似簡單，實則不易，是由海洋與土地賦予他們所需要的一切，加上食品加工業者，才能始終保持卓越的產品品質。

義大利食品製造商協會（Coldiretti）列出經常被造假的義大利食品，包括：莫札瑞拉起司、莎樂美腸、義式肉腸和香蒜醬。義大利農業協會補充，使用義大利國旗顏色、編造聽起來像義大利產品的名稱，甚至使用義大利古蹟照片，都構成監管問題，並且根據歐盟法規屬於誤導性宣傳。

