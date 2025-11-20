「白色烏鴉」現身千年古都 日網友驚呼︰神明使者降臨！2025/11/20 23:12 即時新聞／綜合報導
京都市動物園周圍近期出沒一隻稀有的「白色烏鴉」（白いカラス），吸引超過300多萬人朝聖。（圖擷取自@kyotoshidoubut1 社群平台「X」，本報合成）
日本流傳千年的神話傳說，有著許多象徵吉兆、能趨吉避凶的白色動物，《古事記》也記載著這些白色動物成為「神明使者」的種種事蹟。有隻稀有的「白色烏鴉」（白いカラス）最近現身京都市動物園附近，飼育員將罕見畫面分享到社群平台，吸引高達300萬人朝聖，日本網友們也紛紛讚嘆這是「神明使者降臨」！
綜合日媒報導，位於京都府的京都市動物園17日在IG、X平台帳號分享一段影片，只見園區外電線上停了一隻不斷大聲啼叫、到處張望的白色烏鴉。園方描述，這隻烏鴉全身的羽毛不似其他同類身漆黑，反而呈現非常夢幻的雪白色，但根據發現牠的飼育員觀察，懷疑牠的異色外型並非罹患「白化症」。
請繼續往下閱讀...
園方解釋，白色烏鴉是天生基因突變，或其他因素導致黑色素缺乏，造成外型異於同類，然而，被飼育員發現的個體，眼睛和鳥爪仍維持黑色，推測屬於部分白化的突變種。報導指出，國外野生動物保育組織曾研究過，野外出現通體雪白的白色烏鴉，機率大約僅有3萬分之1，由於毛色容易被發現，因此野生個體大多壽命較短。
影片曝光後，立即在成為網路熱烈話題，不少日本網友驚呼，「太美了」、「一定是神明的使者」、「原來白色烏鴉真的存」、「這是我第一次見到白烏鴉」、「長這麼漂亮，希望牠平安長大」。也有網友指出，日本目前仍有許多信仰神道教的地區，將白色烏鴉視為能帶來吉兆的神聖瑞獸，若能遇到白色烏鴉，堪稱是超級幸運的奇蹟。
園外でのことですが、、、— 京都市動物園（公式） （@kyotoshidoubut1） November 17, 2025
先日、白いカラスを見つけました????
遺伝子の突然変異などで黒い色素が少ないと白いカラスになると考えらています。
この個体はくちばしや目は黒いようなので、完全白化したアルビノではなく、部分白化した白変種と思われます????⬛#京都市動物園 #白いカラス pic.twitter.com/P09FEoT9Ki
【園外で発見】京都市動物園、“白いカラス“の動画アップ くちばしや目は黒いため「部分白化した白変種」とみられるpic.twitter.com/R4fNMUalaB— ライブドアニュース （@livedoornews） November 18, 2025
熱門賽事、球星動態不漏接