    首頁 > 蒐奇

    「白色烏鴉」現身千年古都 日網友驚呼︰神明使者降臨！

    2025/11/20 23:12 即時新聞／綜合報導
    京都市動物園周圍近期出沒一隻稀有的「白色烏鴉」（白いカラス），吸引超過300多萬人朝聖。（圖擷取自@kyotoshidoubut1 社群平台「X」，本報合成）

    日本流傳千年的神話傳說，有著許多象徵吉兆、能趨吉避凶的白色動物，《古事記》也記載著這些白色動物成為「神明使者」的種種事蹟。有隻稀有的「白色烏鴉」（白いカラス）最近現身京都市動物園附近，飼育員將罕見畫面分享到社群平台，吸引高達300萬人朝聖，日本網友們也紛紛讚嘆這是「神明使者降臨」！

    綜合日媒報導，位於京都府的京都市動物園17日在IG、X平台帳號分享一段影片，只見園區外電線上停了一隻不斷大聲啼叫、到處張望的白色烏鴉。園方描述，這隻烏鴉全身的羽毛不似其他同類身漆黑，反而呈現非常夢幻的雪白色，但根據發現牠的飼育員觀察，懷疑牠的異色外型並非罹患「白化症」。

    園方解釋，白色烏鴉是天生基因突變，或其他因素導致黑色素缺乏，造成外型異於同類，然而，被飼育員發現的個體，眼睛和鳥爪仍維持黑色，推測屬於部分白化的突變種。報導指出，國外野生動物保育組織曾研究過，野外出現通體雪白的白色烏鴉，機率大約僅有3萬分之1，由於毛色容易被發現，因此野生個體大多壽命較短。

    影片曝光後，立即在成為網路熱烈話題，不少日本網友驚呼，「太美了」、「一定是神明的使者」、「原來白色烏鴉真的存」、「這是我第一次見到白烏鴉」、「長這麼漂亮，希望牠平安長大」。也有網友指出，日本目前仍有許多信仰神道教的地區，將白色烏鴉視為能帶來吉兆的神聖瑞獸，若能遇到白色烏鴉，堪稱是超級幸運的奇蹟。

