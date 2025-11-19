為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    美國民宅「鏈鋸熊」出沒！ 逾600萬日網跪求︰日本熊不要模仿

    2025/11/19 23:24 即時新聞／綜合報導
    美國黑熊半夜叼走放在民宅走廊的電鋸。（圖擷取自@BowTiedBroke社群平台「X」）

    美國黑熊半夜叼走放在民宅走廊的電鋸。（圖擷取自@BowTiedBroke社群平台「X」）

    日本熊害不斷，許多人聞「熊」色變，每天關注日本各地熊出沒或襲人事件，也瀏覽外國與熊有關的報導。住在美國男子發文說，新買的電鋸放在屋外，半夜竟熊叼走；整個過程被監視器拍下，畫面在網上瘋傳，黑熊還被各國網友冠上「鍊鋸熊」（Chainsaw Bear）稱號。

    綜合外媒報導，這起事件發生在6日，住在美國田納西州、社群平台X名為「BowTiedBroke」的男網友發文抱怨，一早起來發現新買的電鋸消失無蹤，趕緊調門口的監視器畫面，結果看到半夜有頭黑熊在屋外徘徊，到處嗅聞，走到汽車後方探索，最後叼著他放在走廊的電鋸往森林深處離開。

    「BowTiedBroke」感到非常無奈，認為恐怕永遠找不回花了500美元（約新台幣1.5萬元）買的電鋸。他7日分享後續發展，在森林裡找到黑熊巢穴，在穴外發現被叼走的電鋸。影片曝光後，峰迴路轉過程與罕見奇景，引起不少網友熱議，但更有人質疑原PO是故意發布AI影片賺取流量。

    「BowTiedBroke」趕緊發布完整的監視器影片，證明確有其事，同時補充自己重看這段影片的新發現，也就在畫面不明顯的角落，有2頭熊準備打架。「BowTiedBroke」透露，在電鋸失竊前，曾他用吃烤雞的手拿過那把電鋸，推測是烤雞香味沾到電鋸上，吸引為了冬眠而大量進食的黑熊造訪。

    日本網友「おつき」看到後相關報導後，發文評價報導同時具有「熊」與「鏈鋸人」2大流行話題要素，意外吸引超過600多萬人次瀏覽，「波奇熊」、「鄉下來的熊仔」、「進化速度好像太快了」、「跪求日本熊熊不要模仿」、「這波奇塔有點太大隻了」、「電鋸殺人熊要上映了嗎？」、「鏈鋸惡魔輸給熊之惡魔了」、「接著會不會有叼著日輪刀的熊出現」、「開始學懂用武器了，看來遲早會懂得開槍」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播