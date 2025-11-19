美國民宅「鏈鋸熊」出沒！ 逾600萬日網跪求︰日本熊不要模仿

美國黑熊半夜叼走放在民宅走廊的電鋸。（圖擷取自@BowTiedBroke社群平台「X」）

日本熊害不斷，許多人聞「熊」色變，每天關注日本各地熊出沒或襲人事件，也瀏覽外國與熊有關的報導。住在美國男子發文說，新買的電鋸放在屋外，半夜竟熊叼走；整個過程被監視器拍下，畫面在網上瘋傳，黑熊還被各國網友冠上「鍊鋸熊」（Chainsaw Bear）稱號。

綜合外媒報導，這起事件發生在6日，住在美國田納西州、社群平台X名為「BowTiedBroke」的男網友發文抱怨，一早起來發現新買的電鋸消失無蹤，趕緊調門口的監視器畫面，結果看到半夜有頭黑熊在屋外徘徊，到處嗅聞，走到汽車後方探索，最後叼著他放在走廊的電鋸往森林深處離開。

請繼續往下閱讀...

「BowTiedBroke」感到非常無奈，認為恐怕永遠找不回花了500美元（約新台幣1.5萬元）買的電鋸。他7日分享後續發展，在森林裡找到黑熊巢穴，在穴外發現被叼走的電鋸。影片曝光後，峰迴路轉過程與罕見奇景，引起不少網友熱議，但更有人質疑原PO是故意發布AI影片賺取流量。

「BowTiedBroke」趕緊發布完整的監視器影片，證明確有其事，同時補充自己重看這段影片的新發現，也就在畫面不明顯的角落，有2頭熊準備打架。「BowTiedBroke」透露，在電鋸失竊前，曾他用吃烤雞的手拿過那把電鋸，推測是烤雞香味沾到電鋸上，吸引為了冬眠而大量進食的黑熊造訪。

日本網友「おつき」看到後相關報導後，發文評價報導同時具有「熊」與「鏈鋸人」2大流行話題要素，意外吸引超過600多萬人次瀏覽，「波奇熊」、「鄉下來的熊仔」、「進化速度好像太快了」、「跪求日本熊熊不要模仿」、「這波奇塔有點太大隻了」、「電鋸殺人熊要上映了嗎？」、「鏈鋸惡魔輸給熊之惡魔了」、「接著會不會有叼著日輪刀的熊出現」、「開始學懂用武器了，看來遲早會懂得開槍」。

Well wasn’t this just a great way to wake up this morning. Went looking for my brand new chainsaw that I left on front porch last night. Never gonna find that thing again. This means war! pic.twitter.com/rPfXXVysLu — BowTiedBroke （@BowTiedBroke） November 6, 2025

Was the video not AI ???????? — Charlie Nash （@charlescnash） November 6, 2025

No, not AI. Here’s full Ring sequence. Apparently, as I watched it again, there were two bears…about to fight. They’re super aggressive right now （hungry, hibernate soon & females with cubs）. At the 2:33:20 mark, you can see the other bear appear at bottom. 2:37 - bye bye saw. https://t.co/LqC8iUz9Ff pic.twitter.com/ZRUxAimzeV — BowTiedBroke （@BowTiedBroke） November 6, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法