    首頁 > 蒐奇

    可正常沖水！「牆上香蕉」藝術家作品 18K黃金馬桶拍出3.77億

    2025/11/19 15:38 編譯陳成良／綜合報導
    義大利藝術家卡特蘭的作品「美國」，一座可正常使用的18K金馬桶，週二在蘇富比拍賣會上以1210萬美元（約新台幣3.77億）的天價售出。（路透）

    《美聯社》報導，紐約蘇富比週二（18日）的拍賣會出現罕見雙天價：奧地利藝術大師克林姆（Gustav Klimt）的肖像畫以2.36億美元（約新台幣73.6億元）落槌，創下現代藝術拍賣紀錄；同場亮相的18K金、可正常使用的馬桶，也以1210萬美元（約新台幣3.77億元）成交，引發轟動。

    「牆上香蕉」藝術家打造18K金馬桶

    重達101公斤的黃金馬桶由義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作，他以將香蕉膠帶貼在牆上的作品聞名。這件名為「美國」（America）的作品起標價約1000萬美元，創作者強調它旨在諷刺極端財富差距。

    卡特蘭在2016年製作了兩座黃金馬桶，這次拍出的版本來自匿名收藏家；另一座曾在紐約古根漢美術館展出，當時館方曾建議借給川普白宮展示。其後該座馬桶在英國布倫亨宮遭竊，至今下落不明，警方推測可能已被熔解。

    卡特蘭對作品的諷刺意涵曾有經典說法：「不管你吃200美元的午餐，還是2美元的熱狗，最後在馬桶上的結果都是一樣的。」蘇富比則形容該作品是「對藝術創作與商品價值碰撞的尖銳評論」。

    克林姆名作 20分鐘激烈競標創紀錄

    當晚最受矚目的拍品，是克林姆的《伊莉莎白．萊德勒肖像》（Portrait of Elisabeth Lederer）。歷經20分鐘激烈競爭後，以2.36億美元成交，成為蘇富比史上最昂貴作品。此畫為克林姆少數在二戰期間倖存的肖像畫之一，曾由雅詩蘭黛集團繼承人蘭黛（Leonard A. Lauder）收藏。

    二戰倖存的克林姆名畫《伊莉莎白．萊德勒肖像》，在蘇富比拍賣會上，以約新台幣73.6億的創紀錄天價落槌。（美聯社）

