美到太醒目！紐西蘭出現罕見粉紅蚱蜢 專家憂更易遭掠食者發現

紐西蘭保育部研究人員日前在麥肯齊盆地，發現一隻因基因突變而呈現罕見粉紅色的雌性「粗壯蚱蜢」。（圖／紐西蘭保育部）

根據英國《衛報》報導，紐西蘭南島一處河畔，日前被發現一隻「異常罕見」的粉紅色蚱蜢，其特殊的色澤雖然引人注目，但專家擔憂，這身顯眼的顏色反而可能使其更容易被掠食者發現。

紐西蘭保育部的一組研究人員，在麥肯齊盆地蒂卡波湖（Lake Tekapo）附近進行年度蚱蜢調查時，偶然發現了這隻正在曬太陽的深粉紅色雌性生物。保育部巡查員珍．修里（Jen Schori）表示：「我曾聽過有粉紅色蚱蜢的傳聞，但從未親眼見過。」

請繼續往下閱讀...

此物種為紐西蘭特有的「粗壯蚱蜢」（robust grasshopper），是該國體型最大的低地蚱蜢。牠們通常呈現灰色或棕色，以利融入其唯一棲地，也就是麥肯齊盆地辮狀河岸的鵝卵石中。

修里解釋，這種罕見的粉紅色調，被認為是由一種稱為「紅化症」（erythrism）的基因突變所引起。這種突變會導致生物體內紅色色素過度產生，同時抑制了正常的天然色素。

保育部指出，「粗壯蚱蜢」是全國性瀕危物種，目前成蟲數量估計僅剩250至1000隻，正面臨棲地喪失、氣候暖化與掠食者的多重威脅。

修里補充說，這種蚱蜢以笨拙聞名，雖然擅長在開闊地跳躍，卻「非常不擅長降落」，這使得牠們極其脆弱。而對於這隻粉紅色個體而言，情況可能更糟。「這隻粉紅色的蚱蜢，不幸地會對掠食者更加顯眼，這也是為什麼這次的目擊如此特別。」

為了保護此物種，當局曾於2018年為其部分棲地架設了掠食者隔離圍欄，被認為是全球首座昆蟲保護區。然而，這隻粉紅蚱蜢是在圍欄外被發現的，將必須「自求多福」。修里仍抱持希望說：「或許牠會成功繁殖，我們就能看到更多粉紅色的後代了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法