為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    美到太醒目！紐西蘭出現罕見粉紅蚱蜢 專家憂更易遭掠食者發現

    2025/11/19 13:23 編譯陳成良／綜合報導
    紐西蘭保育部研究人員日前在麥肯齊盆地，發現一隻因基因突變而呈現罕見粉紅色的雌性「粗壯蚱蜢」。（圖／紐西蘭保育部）

    紐西蘭保育部研究人員日前在麥肯齊盆地，發現一隻因基因突變而呈現罕見粉紅色的雌性「粗壯蚱蜢」。（圖／紐西蘭保育部）

    根據英國《衛報》報導，紐西蘭南島一處河畔，日前被發現一隻「異常罕見」的粉紅色蚱蜢，其特殊的色澤雖然引人注目，但專家擔憂，這身顯眼的顏色反而可能使其更容易被掠食者發現。

    紐西蘭保育部的一組研究人員，在麥肯齊盆地蒂卡波湖（Lake Tekapo）附近進行年度蚱蜢調查時，偶然發現了這隻正在曬太陽的深粉紅色雌性生物。保育部巡查員珍．修里（Jen Schori）表示：「我曾聽過有粉紅色蚱蜢的傳聞，但從未親眼見過。」

    此物種為紐西蘭特有的「粗壯蚱蜢」（robust grasshopper），是該國體型最大的低地蚱蜢。牠們通常呈現灰色或棕色，以利融入其唯一棲地，也就是麥肯齊盆地辮狀河岸的鵝卵石中。

    修里解釋，這種罕見的粉紅色調，被認為是由一種稱為「紅化症」（erythrism）的基因突變所引起。這種突變會導致生物體內紅色色素過度產生，同時抑制了正常的天然色素。

    保育部指出，「粗壯蚱蜢」是全國性瀕危物種，目前成蟲數量估計僅剩250至1000隻，正面臨棲地喪失、氣候暖化與掠食者的多重威脅。

    修里補充說，這種蚱蜢以笨拙聞名，雖然擅長在開闊地跳躍，卻「非常不擅長降落」，這使得牠們極其脆弱。而對於這隻粉紅色個體而言，情況可能更糟。「這隻粉紅色的蚱蜢，不幸地會對掠食者更加顯眼，這也是為什麼這次的目擊如此特別。」

    為了保護此物種，當局曾於2018年為其部分棲地架設了掠食者隔離圍欄，被認為是全球首座昆蟲保護區。然而，這隻粉紅蚱蜢是在圍欄外被發現的，將必須「自求多福」。修里仍抱持希望說：「或許牠會成功繁殖，我們就能看到更多粉紅色的後代了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播