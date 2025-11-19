日本動物園科普「黑熊冬眠前進食量」 全網一看沉默了

日本上野動物園近期向民眾科普亞洲黑熊生態，並分享飼育員觀察園內「冬眠前每日進食量」。（圖擷取自@UenoZooGardens 社群平台「X」）

日本今年熊害問題不斷，即使多地天氣開始進入冬季低溫，仍有許多野生熊隻出沒在人類生活區域，反常活動引起獵人、學者等專業人士擔憂。對此，位於東京的上野動物園向民眾科普亞洲黑熊生態，並分享飼育員觀察園內「冬眠前每日進食量」與「總卡路里數字」資料，短短數日吸引超過200多萬人朝聖。

受到日本多地頻傳熊襲人事件影響，不少日本民眾對「熊」這種動物產生濃烈恐懼，並擔憂野生熊隻未來不會回到森林裡冬眠。為此，上野動物園14日在社群平台X（原推特）陸續發布與熊有關的資訊，希望能透過傳遞正確科普資訊，減少社會恐慌，至於被園方作為範例的熊隻，則是園內1隻年滿14歲、體重93公斤的雌性亞洲黑熊。

請繼續往下閱讀...

根據飼育員的照顧紀錄，這頭母熊在進入冬眠前，需要儲存足夠多的脂肪，每天需得攝取至少約1萬2000大卡、幾乎是夏季時期的3倍食物，因此他們會提供包括地瓜、南瓜、蘋果、堅果等高熱量食物。園方指出，母熊未來預計增重到106公斤（約比夏天重30%）左右，除了體重發生變化，牠的外型也會出現比夏季更明顯又蓬鬆的冬毛。

園方透露，他們從2006年開始記錄黑熊冬眠行為，這項觀察在今年邁入第9年，未來也會持續更新黑熊的體重變化與冬眠進度；同時，園方還有安裝攝影機，讓民眾可以透過清楚的線上影像，觀看黑熊待在窩內如何調整姿勢入睡等畫面。相關資訊曝光後，吸引許多日本網友討論，眾人感謝園方用心良苦的同時，也對黑熊的食量感到震驚不已。

網友們表示，「如果野生黑熊冬眠前，也能吃到這麼多的食物就好了」、「看到牠睡得安心，又想到今年遭熊攻擊受傷的人類與被殺掉的熊，心情很複雜」。也有一派網友痛斥，全是人類奪走野熊的棲息地，才導致牠們食物匱乏；但有另一派網友駁斥，指出日本受到高齡少子化影響，許多山區與近郊人口銳減，讓野熊棲息地、覓食範圍增加，甚至比以前還不怕人類，至於食物匱乏是森林因氣候異常讓果實等食物歉收導致。

園方指出，他們觀測的亞洲黑熊在冬眠前，除了明顯增加的體重，還會長出比夏季更明顯又蓬鬆的冬毛。（圖擷取自@UenoZooGardens 社群平台「X」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法