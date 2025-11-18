為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    中網友稱教科書台灣電子支付沒普及 台網友已讀亂回：我們打繩結

    2025/11/18 13:19 即時新聞／綜合報導
    有中國網友疑惑台灣的支付方式，台灣網友開啟「已讀亂回」模式，以物以物、打繩結、貝殼幣都出籠；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    社群平台「Threads」上，經常有看似要討論台灣與中國不同的網友，以「我是大陸人（中國人）」開頭，被廣大網友分析過疑似是想藉機訓練語言模組，因此台灣人的「動森魂」會開啟「已讀亂回」模式。近日一則關於「電子支付」，台灣人普遍回答：以物易物、銅錢，甚至打繩結、貝殼換稻米都出來，笑翻不少網友。

    1位中國網友以文化差異為標籤，在「Threads」發文，說「為什麼我們的教材裡說你們仍然沒有普及電子支付？我覺得自己被騙了」，該文觀看次數破137萬次，留言區台灣網友各個發揮創意，主打「已讀亂回」，不讓魔族學會正確的語言。

    有位網友的留言別出心裁，以口頭用語「蛤」作為單位來說明，台灣的支付方式很多元，有以物易物、有銅錢，但大多數是貝殼，蜆、蛤、路上的蝸牛，蛤的話因為比較常用，所以喝湯之後清一清，夠乾淨的話，就能拿去給各個銀行檢查沒問題就可以用。我們這邊平常在「蛤？」的時候，是在跟你討點吉利，給1個蛤就好，過年才需要包1包。

    其他網友的回答也都很有巧思，「我們現在記帳主流是打繩結」、「我都用吃完的貝殼換稻米」、「台灣的付款系統叫世紀支付，簡稱『century pay』」、「我覺得你們的用器官換錢比較先進，雖然你常常有人換到死掉」、「台灣人喝完蛤蜊湯都會把蛤蜊殼洗一洗放進錢包，想不到我們花錢喝湯還可以賺錢吧」、「我們才剛普發1萬枚貝殼」、「台南的貨幣是用糖代表，去客棧買水大概是5顆方糖」。

