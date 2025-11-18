為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    全網瘋傳1招「橘子免剝皮」！ 懶人吃法吸引逾3200萬人朝聖

    2025/11/18 14:10 即時新聞／綜合報導
    近來隨著台灣天氣轉涼，許多酸甜可口的橘子紛紛上市，網路上也出現各種與橘子有關的討論話題。（資料照）

    近來隨著台灣天氣轉涼，許多酸甜可口的橘子紛紛上市，網路上也出現各種與橘子有關的討論話題。（資料照）

    近來隨著台灣天氣轉涼，許多酸甜可口的橘子紛紛上市，網路上也出現各種與橘子有關的討論話題。日前有一段外國人拍攝「橘子不用剝皮」示範影片，在台灣社群平台被網友們瘋傳，眾人對這種懶人吃法呈現兩極反應，有些人認真探討吃法便利性，也有些人疑惑為何不能「慢慢用手剝皮」就好？

    據了解，在IG擁有168萬人粉絲追蹤的部落客「tobolator」，2日分享他看到一名女網友拍攝「橘子不用剝皮」影片。從畫面顯示，女網友先將橘子放在砧板上，再持刀從橘子中央對半橫切，接著用雙手從橘子底部往上推，果瓣便迅速分開成塊狀，讓人能輕鬆用手指夾起食用；而「tobolator」事後親自按照步驟嘗試，證實此法確實可行。

    「tobolator」的學習影片在IG吸引超過3200多萬人次瀏覽，後來有台灣網友將影片分享到社群平台Threads，也獲得高達31萬人次瀏覽。一些網友感謝分享超讚懶人吃法，更多網友則是對此吐槽，「台灣的會爆汁給你看」、「可是會沾得滿手都是汁」、「皮的味道不好會滲進去」、「橘子一刀下去汁會滴滿桌，我寧可慢慢剝」、「直接剝皮犯法嗎？除了檸檬，橘子、柳橙、柚子我都是拿爪子（手）扒開吃的」。

    另有網友指出，這種懶人吃法可以用在果皮較難剝的品種，「覺得方便，至少不用指甲掐到痛」、「以後遇到超難剝的可以試試看」。也有網友認為，用刀切反而破壞了吃橘子的「儀式感」，「橘子就是要一瓣一瓣吃才滿足」、「這樣不能吃到完整一顆的滿足感」、「吃橘子就是為了整片含口裡，咬下去爆漿的口感」。

