南韓顧客點完咖啡被偷喝！ 「嫌犯」竟是瀕危鸚鵡

南韓首爾咖啡店，驚見瀕危的雙黃頭亞馬遜鸚鵡偷喝咖啡。（圖擷自Korea Animal Rescue And Management Association官網）

南韓首爾永登浦警察署16日下午3時20分許接獲離奇報案，通報者指稱楊坪洞咖啡店有鸚鵡在偷喝顧客咖啡，警方到場後赫然發現是瀕危的雙黃頭亞馬遜鸚鵡，全球估計僅存4000隻。

據《韓聯社》報導，咖啡店老闆透露，這隻鸚鵡從當天中午開始就在戶外座位區徘徊，下午3時許則喝上顧客點的咖啡，而且鸚鵡對於老闆投餵、顧客伸手撫摸都不懼怕。

請繼續往下閱讀...

警方抵達後將鸚鵡裝進紙箱，送往韓國動物救援與管理協會（Korea Animal Rescue And Management Association），協會方面推測牠是從飼主住處飛離或被遺棄的．目前已發布公告尋找飼養者。

雙黃頭亞馬遜鸚鵡被列入《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》附錄Ⅰ，亦即受到滅絕威脅的物種，原則上不得透過商業交易，僅有經過審核的學術研究才有機會取得，因此若找不到所有者無法開放領養，屆時將交由氣候能源環境部轄下的國立生態院照顧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法