飛車搶劫金髮妹！搶匪反遭拽下車 慘跌馬路狼狽影片曝光...

一名外國女遊客16日在阿根廷遭遇飛車搶劫，但她拼命抵抗，還成功將歹徒拉下車，全程被路邊監視器拍下。（圖翻攝自X平台）

阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一名外國女遊客16日遭遇飛車搶劫，但她拼命抵抗，還成功將歹徒拉下車，全程被路邊監視器拍下，影片曝光引發網路熱議。

根據《每日郵報》報導，33歲的俄羅斯籍女遊客多克托娃（Alexandra Doketova），16日在布宜諾斯艾利斯騎腳踏車漫遊，停等紅燈時，後方突然竄出一輛摩托車，後座的搶匪伸手搶奪多克托娃的手機，多克托娃遇襲後，死命抓住搶匪的大腿，即便搶匪對她各種踢踹毆打，她都不放手，最後還把搶匪硬拽下車。至於在前方騎車的同夥，見到同伴被拉下車，頭也不回的趕緊加速逃跑。

多克托娃把人拉下車後，在地上繼續與對方搏鬥，搶匪焦急想掙脫，卻始終無法擺脫多克托娃的糾纏，沒多久就有其他汽車幫忙把車堵在搶匪逃跑路徑上，幫助多克托娃報警並抓住搶匪。整段過程都被路邊監視器拍下，據悉另名逃走的同夥同日也被逮捕，警方在搶匪的住家查獲10多部被搶的手機。至於多克托娃，雖然頭部有受傷，但幸無大礙，也成功守住了自己的手機。

Pedestrians and drivers helped stop a tourist mugging in Buenos Aires.pic.twitter.com/PrkcbOBGDQ — Massimo （@Rainmaker1973） November 15, 2025

