    日本消防員訓練姿勢「翹臀」太吸睛 逾1900萬人壞笑朝聖

    2025/11/17 19:54 即時新聞／綜合報導
    近來網上瘋傳一組日本消防員訓練照片，大批網友看完後忍不住壞笑歪樓。（圖擷取自@kazo49236788498 社群平台「X」、@omiyu_119shidashobo IG，本報合成）

    近來網上瘋傳一組日本消防員訓練照片，大批網友看完後忍不住壞笑歪樓。（圖擷取自@kazo49236788498 社群平台「X」、@omiyu_119shidashobo IG，本報合成）

    消防員會透過定期複合式模擬演練，檢測成員體能、救災技能，以及加強成員之間的團隊合作默契。近來網上瘋傳一組日本消防員訓練照片，畫面為2名男性消防員一起做標準攀爬訓練，未料其中1人的姿勢意外凸顯「翹臀」，令大批網友看完後忍不住壞笑歪樓。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「kz」的日本網友，15日分享3張照片截圖，照片來自日本靜岡縣藤枝市的志太消防本部官方IG帳號。照片顯示，志太消防本部在6月10日為「第53屆靜岡消防救助技術大會訓練」進行訓練，參賽消防員都需要作出指定的技能或動作，志太消防本部也派人拍下訓練過程，並分享到社群平台。

    其中，有3張照片意外在網上爆紅，照片主角為2名身穿制服、頭戴安全帽的男性消防員，他們在一面水泥牆前示範繩索上登的過程。從畫面顯示，其中1人先將雙手交錯後支撐在牆面上，做出「髖關節鉸鏈」（Hip Hinge）的深蹲動作，隊友則在確認他擺出的姿勢正確、踩上去不會重傷到脊椎位置，才放心踩著他的背部開始向上攀登。

    照片曝光後，立即IG掀起一波討論熱潮，當時有不少網友看到2人的姿勢，興奮直呼「很害羞」，也表示希望未來能看到更多類似的照片。後來這些照片被網友「kz」分享到社群平台X，湧入超過1900多萬人次瀏覽，並讓志太消防本部在全球一夕爆紅，IG帳號更是不斷用入大批粉絲關注，志太消防本部為此緊急隱藏原本的貼文。

    還有不少網友歪樓笑說，「腐魂燃起」、「甲級搜救員」、「姿勢好銷魂」、「自己掰開.jpg」、「好撫媚的身形」、「真的是男上加男」、「燃起熊熊慾火了」、「BL分鏡的起手式」、「男人你這是在玩火」、「還有繩子，也太SM了」、「噗嘰啪（閃到腰的聲音）」、「消防隊不是在滅火而是助火」。

    熱門推播