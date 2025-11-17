美國急凍限定！罕見「霜花」綻放 如棉花糖般、日出後即消失

圖為近日在美國密蘇里州出現的罕見「霜花」奇景。這種由植物莖幹滲出的薄冰形成的冰晶花朵，結構精緻，但極其脆弱，一碰即碎，且僅在日出後的數小時內存在。（美聯社）

美國本週迎來首波強烈寒流，部分地區清晨出現了名為「霜花」（frost flowers）的罕見自然景象。這種由植物莖部裂縫擠出的薄冰形成的圖案，極其脆弱，一碰即碎，且僅在日出後的數小時內存在。根據美聯社報導，印第安納、密蘇里與田納西等州民眾，近日紛紛在社群平台分享了這一奇景。

「霜花」的外觀類似一團團棉花糖或精巧的玻璃絲，散落在田野與後院的植物根部附近。此現象吸引人們在清晨日出、將其融化前出門一睹其風采。

聖路易華盛頓大學名譽教授坦普爾頓（Alan Templeton）解釋，「霜花」的形成需要特定條件配合。地面必須保持溫暖濕潤，讓植物根系能持續將水分吸入莖幹；與此同時，空氣則必須驟降至冰點以下，使莖幹中的水分結凍膨脹，從而撐破莖幹表皮，滲出並瞬間凝結成冰晶。

他也指出，此現象只會出現在少數幾種植物上，例如白色與黃色翼莖植物。

坦普爾頓數十年前在密蘇里州進行野外考察時，首次與霜花相遇。他表示：「它們真的很美，而且每一朵都獨一無二，沒有兩朵霜花是完全相同的。」他形容，看到霜花時，你會意識到它們在一兩個小時後就會消失，「正是這種極其短暫、卻又千變萬化的美麗，讓我對它們如此著迷。」

田納西州居民萊根斯（Crystal Legens）表示，她3年前搬到較為鄉下的地區後，才第一次發現霜花。她回憶，當時在上班途中看到路邊有此奇景，起初還以為是蜘蛛網或蠶絲，直到下車觸碰，才發現它們在手中瞬間碎裂。

她說：「有些人一輩子都住在這裡，卻從未聽說過（霜花）的存在，因為他們不是從未見過，就是沒在合適的時間出現在合適的地點。」

